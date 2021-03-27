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Новый глава Пензенской области — РБК: «Произошедшее вызвало удивление»

Спустя три дня после отставки арестованного губернатора Пензенской области президент назначил нового врио главы региона. Олег Мельниченко рассказал РБК о ближайших планах, общении со своим предшественником и работе с элитами
Олег Мельниченко
Олег Мельниченко (Фото: Максим Буданов / ТАСС)

В субботу, 27 марта врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выступил перед представителями регионального заксобрания. В своем выступлении бывший представитель Пензенской области в Совете Федерации пообещал «перезагрузить» работу с представителями бизнеса и гражданским обществом в регионе. В разговоре с РБК Мельниченко рассказал о борьбе с коррупцией в области, об общении со своим арестованным предшественником Иваном Белозерцевым и о том, как отреагировал на расследование против него.

— Какими будут ваши первые действия на новом посту?

— Я озвучил уже в представлении. Два уровня задач, первый — оперативный, который потребуется сейчас реализовать. Это, прежде всего, COVID, прививочная кампания. Реализация приоритетных национальных проектов, паводок, посевная, проблемы дольщиков, переход к пожароопасному периоду, подготовка сил и средств. Из злободневных планов, которые я уже обозначил — это вопрос окончания отопительного сезона, это тоже очень важно сделать, подвести итоги. Потом Единый государственный экзамен с учетом того, что не весь учебный год школы, к сожалению, работали в полноценном режиме, были на удаленке. Это, если вкратце, это оперативные задачи. Стратегические — имеется в виду, скорее, даже не стратегические, а долгосрочного периода — это выстраивание нормального инвестиционного климата в регионе.

— Недавно в Пензе власти отчитались о снижении реальных доходов населения региона на 0,9%. Планируете решать проблемы с доходами населения?

— Конечно. Здесь принято решение создать два органа. Первый — это совет по инвестициям и инновациям, куда будут включены представители бизнеса с введением председателя этого совета в состав обновленного правительства. Второй — совет по развитию гражданского общества, где будут объединены представители некоммерческих организаций. Они сами изберут себе председателя, и, соответственно, председателя мы тоже включим в состав нового правительства. У них будут полномочия, в том числе, в части распределения грантов на поддержку деятельности НКО.

Кроме прочего, будет сформирован пул внештатных советников, в который войдут руководители региона и города прошлых лет, которые сейчас находятся на пенсии. Это будет совещательный орган, чтобы вырабатывать какую-то политику, для того чтобы они делились опытом, чтобы была преемственность управленческих институтов.

Новый глава Пензенской области пообещал «перезагрузить» работу с бизнесом
Бизнес
Игорь Комаров и Олег Мельниченко

— Таким образом элиты привлекаются к этой деятельности?

— Обязательно. Вишенка на торте — это особые требования к этике государственных служащих. Безусловно, это предупреждение о том, что любые коррупционные проявления, любые нарушения в части проведения торгов государственного контрактирования будут чреваты увольнением госслужащих и привлечением их к ответственности. Есть этика, то, что госслужащий может и не может. Если будут нарушения — соответственно, будем принимать решения. Если эти нарушения будут переходить в сферу нарушения законодательства, тогда пусть решения принимают соответствующие структуры. Сейчас надо повысить исполнительскую ответственность и выстроить работу таким образом, чтобы инвестиционный климат был абсолютно прозрачным по строго определенным правилам игры и чтобы коррупционная составляющая не мешала развиваться инвестиционному процессу в регионе.

Кто такой Олег Мельниченко

Олегу Мельниченко 47 лет, он был назначен врио главы Пензенской области 26 марта. Новый глава региона — уроженец области. В 2004-2006 годах работал в аппарате полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, затем занимал разные должности в правительстве Пензенской области, был региональным министром образования и вице-губернатором, позже снова перешел на работу в полпредство. В 2017 году стал сенатором от региона, в Совфеде возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Источники РБК рассказывали, что он является выпускником «школы губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

— А будете ли вы инициировать какие-либо дополнительные проверки, помимо аудита? К примеру, с привлечением правоохранительных органов?

— Давайте поступим таким образом: мне сначала надо проанализировать ситуацию, переговорить с каждым руководителем исполнительного органа. Исходя из того, что увижу, буду принимать дальнейшие решения. Если люди честные и порядочные — значит, будут работать в команде. Если увидим, что люди нечистые на руку, будем принимать соответствующие меры. Я хочу сказать только, что в Пензе основная масса управленческих кадров — это, в принципе, честные и порядочные люди. Они воспитывались в хорошей школе управления, которая была заложена в свое время еще Львом Ерминым [первый секретарь Пензенского обкома КПСС в 1961-1979 годах] и Василием Бочкаревым [губернатор региона в 1998-2015 годах]. Поэтому я не вижу особой проблемы с подбором команды. Но если будут появляться люди, к которым будут соответствующие вопросы, будем по каждому персонально принимать решение.

— То есть команду вы будете подбирать из местных кадров? Или кого-то позовете с собой из Москвы?

— Конечно, упор будет сделан на местные кадры. Но если возникнет какая-то необходимость, то, может быть, точечно будут привлечены и кадры со стороны.

Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные часы Breguet
Политика
Иван Белозерцев

— Президент назначил врио главы Пензенской области не сразу после отставки Ивана Белозерцева, как это обычно бывает. С чем это было связано? Сразу ли вы согласились на этот пост?

— Давайте это оставим без комментариев.

— Насколько близко вы общались с Белозерцевым и стало ли дело против него для вас новостью?

— Я сенатор от Пензенской области с 2017 года. Безусловно, как сенатор от региона, я общался с Иваном Александровичем Белозерцевым. Произошедшее [расследование] вызвало у меня огромное удивление.

Что случилось с предшественником

Предшественник Мельниченко Иван Белозерцев руководил регионом в течение шести лет. Политолог Ростислав Туровский называл его «не особенно сильной фигурой» во внутриэлитной борьбе. Белозерцев был задержан 21 марта, ему предъявлено обвинение в получении взятки на общую сумму 31 млн руб. По делу также задержан руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» и бывший сенатор от региона Борис Шпигель и связанные с ним люди.

Согласно версии следствия, Белозерцев получил взятку от посредников за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона. Белозерцев решением суда арестован на два месяца, свою вину он не признает. Как считает следствие, помимо денег, Шпигель передал губернатору области за покровительство автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными.

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
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