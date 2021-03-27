Спустя три дня после отставки арестованного губернатора Пензенской области президент назначил нового врио главы региона. Олег Мельниченко рассказал РБК о ближайших планах, общении со своим предшественником и работе с элитами

Олег Мельниченко (Фото: Максим Буданов / ТАСС)

В субботу, 27 марта врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выступил перед представителями регионального заксобрания. В своем выступлении бывший представитель Пензенской области в Совете Федерации пообещал «перезагрузить» работу с представителями бизнеса и гражданским обществом в регионе. В разговоре с РБК Мельниченко рассказал о борьбе с коррупцией в области, об общении со своим арестованным предшественником Иваном Белозерцевым и о том, как отреагировал на расследование против него.

— Какими будут ваши первые действия на новом посту?

— Я озвучил уже в представлении. Два уровня задач, первый — оперативный, который потребуется сейчас реализовать. Это, прежде всего, COVID, прививочная кампания. Реализация приоритетных национальных проектов, паводок, посевная, проблемы дольщиков, переход к пожароопасному периоду, подготовка сил и средств. Из злободневных планов, которые я уже обозначил — это вопрос окончания отопительного сезона, это тоже очень важно сделать, подвести итоги. Потом Единый государственный экзамен с учетом того, что не весь учебный год школы, к сожалению, работали в полноценном режиме, были на удаленке. Это, если вкратце, это оперативные задачи. Стратегические — имеется в виду, скорее, даже не стратегические, а долгосрочного периода — это выстраивание нормального инвестиционного климата в регионе.

— Недавно в Пензе власти отчитались о снижении реальных доходов населения региона на 0,9%. Планируете решать проблемы с доходами населения?

— Конечно. Здесь принято решение создать два органа. Первый — это совет по инвестициям и инновациям, куда будут включены представители бизнеса с введением председателя этого совета в состав обновленного правительства. Второй — совет по развитию гражданского общества, где будут объединены представители некоммерческих организаций. Они сами изберут себе председателя, и, соответственно, председателя мы тоже включим в состав нового правительства. У них будут полномочия, в том числе, в части распределения грантов на поддержку деятельности НКО.

Кроме прочего, будет сформирован пул внештатных советников, в который войдут руководители региона и города прошлых лет, которые сейчас находятся на пенсии. Это будет совещательный орган, чтобы вырабатывать какую-то политику, для того чтобы они делились опытом, чтобы была преемственность управленческих институтов.