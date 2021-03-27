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Новый глава Пензенской области пообещал «перезагрузить» работу с бизнесом

Игорь Комаров и Олег Мельниченко
Игорь Комаров и Олег Мельниченко (Фото: pfo.gov.ru)

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко при вступлении в должность пообещал «перезагрузить» работу с представителями бизнеса и гражданским обществом в регионе.

«Мы приняли решение перезагрузить работу с бизнес-сообществом в регионе», — подчеркнул он, выступая в региональном заксобрании (запись выступления предоставила РБК пресс-служба заксобрания).

По его словам, в области будет сформирован совет по инновациям и инвестициям, в который будут включены представители пензенского бизнеса. Они будут осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов на территории региона.

Мельниченко отметил, что будет создан совет по развитию гражданского общества с широкими полномочиями в области квотирования, оценок и распределения грантов.

Врио губернатора также назвал основные задачи, поставленные перед областным правительством, среди них: борьба с коронавирусом, реализация нацпроектов, подготовка к паводку и пожароопасному сезону.

Путин назначил нового главу Пензенской области
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<p>Владимир Путин и Олег&nbsp;Мельниченко</p>

Накануне президент России Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области вместо арестованного по делу о взятке Ивана Белозерцева.

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СК России предъявил Белозерцеву обвинение во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, он через посредников получил взятку на сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медицинским организациям области.

После этого, 23 марта, Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия.

Выборы нового главы региона должны пройти в единый день голосования 19 сентября.

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