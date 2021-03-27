Новый глава Пензенской области пообещал «перезагрузить» работу с бизнесом

Игорь Комаров и Олег Мельниченко (Фото: pfo.gov.ru)

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко при вступлении в должность пообещал «перезагрузить» работу с представителями бизнеса и гражданским обществом в регионе.

«Мы приняли решение перезагрузить работу с бизнес-сообществом в регионе», — подчеркнул он, выступая в региональном заксобрании (запись выступления предоставила РБК пресс-служба заксобрания).

По его словам, в области будет сформирован совет по инновациям и инвестициям, в который будут включены представители пензенского бизнеса. Они будут осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов на территории региона.

Мельниченко отметил, что будет создан совет по развитию гражданского общества с широкими полномочиями в области квотирования, оценок и распределения грантов.

Врио губернатора также назвал основные задачи, поставленные перед областным правительством, среди них: борьба с коронавирусом, реализация нацпроектов, подготовка к паводку и пожароопасному сезону.