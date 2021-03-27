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Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета

Аналитики банка Barclays отмечают улучшение ситуации в Европейском союзе с поставками вакцин и прогнозируют достижение коллективного иммунитета населения к осени. Главной преградой для вакцинации в ЕС остаются перебои с поставками
Pfizer PFE $36,02 +1,04% Купить
Johnson & Johnson JNJ $164,2 +1,98% Купить
Moderna MRNA $130,8 -2,02% Купить
Фото: Andreea Alexandru / AP
Фото: Andreea Alexandru / AP

Когда в ЕС будет коллективный иммунитет

Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays (есть в распоряжении РБК).

Как утверждают в банке, объемы поставок вакцин в ЕС должны резко возрасти во втором квартале 2021 года, достигнув 360 млн доз (по сравнению с 98 млн в первом квартале). «Задача по достижению доли полностью защищенных [от вируса] граждан в 70% к концу сентября — одно из определений коллективного иммунитета — выглядит реалистичной. Недавние проблемы вызвали разочарование у лидеров государств ЕС и у их избирателей, но эти проблемы не стоит переоценивать, так как улучшения в процессе вакцинации уже на горизонте», — отмечается в обзоре.

В настоящее время средняя доля получивших первую дозу вакцины в ЕС составляет 10%, следует из данных портала Our World in Data. Главная вакцина, которую используют в ЕС — Pfizer. В Barclays прогнозируют, что в концу первого квартала 2021 года ЕС получит 59 млн доз препарата. На втором месте — AstraZeneca (30 млн). Планируется, что во втором квартале Pfizer поставит в ЕС еще 200 млн доз.

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Как утверждают авторы обзора, темпы вакцинации в ЕС вырастут благодаря двум факторам. Первый — ускорение темпов реализации полученных Евросоюзом вакцин — в частности, препарата AstraZeneca, разработанного Оксфордским университетом и англо-шведской компанией. Если в начале марта доля реализованных вакцин в четырех крупнейших экономиках (Франция, Германия, Италия, Испания) составляла менее 30%, то к 15 марту этот показатель в большинстве стран превышал 50%. Поставки тоже обещают вырасти. В общей сложности в первом квартале 2021 года ЕС должен получить 98 млн вакцин, во втором — 360 млн, в третьем — 597 млн, в четвертом — 390 млн, следует из прогнозов Barclays.

Всего европейский регулятор зарегистрировал четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Всего Еврокомиссия закупила по 400 млн доз вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson (одобрены 29 января и 11 марта соответственно), 600 млн доз Pfizer (зарегистрирована на территории ЕС 21 декабря) и 160 млн доз Moderna (одобрена 6 января).

По состоянию на 16 марта, в страны ЕС, Норвегию и Исландию было доставлено 62,3 млн доз вакцин, из них было использовано 48,1 млн доз. Самая распространенная вакцина в Европе — Pfizer (в 30 европейских стран было доставлено 42,4 млн доз этой вакцины), на втором месте — AstraZeneca (14,9 млн доз), на третьем месте — Moderna (3,6 млн).

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Второй фактор — одобрение европейским регулятором 11 марта использования в ЕС вакцины Johnson&Johnson. Как отмечается в докладе, эта вакцина не вызывает серьезных сложностей при транспортировке, а для вакцинации от COVID-19 требуется всего один укол. В общей сложности ЕС заказал 200 млн вакцин Johnson&Johnson.

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Вопрос вакцинации поднимался на саммите Евросоюзе, который прошел в видеоформате 25 марта. Лидеры стран ЕС, в частности, обсуждали, как распределить дополнительные 10 млн вакцин Pfizer, которые будут поставлены объединению во втором квартале. В итоге в ЕС не смогли принять решение и этот вопрос будет обсуждаться на уровне послов стран-участников объединения. Решение стало победой для таких лидеров, как канцлер Австрии Себастьян Курц, которые призывали пересмотреть механизм распределения вакцин в ЕС.

Две сложности для программы вакцинации в ЕС

Среди сложностей авторы выделяют два основных фактора. Первый — перебои с поставками. Johnson&Johnson, например, испытывает трудности с поставками, и первые дозы препарата прибудут в ЕС только в середине апреля. Это может привести к тому, что компания не доставит 55 млн доз в ЕС во втором квартале, как было запланировано ранее, отмечают в банке.

Затруднения с поставками возникают и у производителя AstraZeneca. В пятницу, 26 марта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания должна нарастить поставки, чтобы выполнить контракт, а уже потом — экспортировать вакцины за пределы Евросоюза. Ранее ЕС обвинял AstraZeneca в неисполнении контракта и грозил запретить экспорт доз препарата, произведенного на европейских предприятиях. На саммите в четверг лидеры стран ЕС обсудили проблемы с поставками и потребовали от AstraZeneca выполнить заключенные контракты. Президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился проволочками с получением вакцин. «Из 120 млн вакцин доставлено было только 30 млн», — заявил он.

Вторая трудность на пути ускорения темпов вакцинации ЕС — последствия скандала с приостановкой использования AstraZeneca в некоторых странах объединения, утверждают в Barclays. В середине марта из-за информации о выявленных побочных эффектах несколько стран ЕС заявили о частичном или полном отказе от применения вакцины AstraZeneca. Комитет по безопасности координатора вакцинации в Евросоюзе — Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) провел расследование и установил, что препарат не представляет опасности для граждан. После этого страны ЕС дали зеленый свет на дальнейшее использование AstraZeneca.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ситуация с приостановкой реализации AstraZeneca может вызывать недоверие у граждан и склонить тех к отказу от вакцинации препаратом, считают в Barclays. Впрочем, банк отмечает, что пока последствия скандала оценить сложно. С одной стороны, граждане могут посчитать, что блокировка использования AstraZeneca была не беспочвенной, а поэтому они будут беспокоиться о безопасности препарата. С другой, люди, наоборот, могут трактовать действия правительств как излишнюю осторожность, а их доверие к вакцинами повысится.

В любом случае Barclays прогнозирует, что даже с учетом недоверия к AstraZeneca ЕС не столкнется с масштабными проблемами, учитывая, что у союза в запасе есть другие три вакцины. «Учитывая долю населения, которая уже получила вакцину, и набор поставляемых ЕС вакцин, мы прогнозируем, что с 11 марта ЕС должен будет реализовывать в среднем 6500 доз вакцин в день на каждый миллион населения, чтобы защитить 70% населения к концу сентября», — говорится в обзоре. В конце февраля количество вакцинируемых каждый день в ЕС в пересчете на миллион населения составляло 1,8 тыс., 11 марта — 2,8 тыс. Уже в следующем месяце в ЕС могут выйти на показатели 6–6,5 тыс. в день, считают в Barclays.

Нуждается ли ЕС в закупке вакцины из России

В своих подсчетах Barclays опирались на уже заключенные ЕС контракты с европейскими и американскими поставщиками вакцин. Ранее в ЕС заявили, что не нуждаются в приобретении российской вакцины «Спутник V», которую используют в Венгрии. Кроме того, как отметили в ЕС, процесс транспортировки российской вакцины «Спутник V» очень сложен.

Отвечая на вопрос, какова позиция Еврокомиссии по поводу решения нескольких европейских компаний производить «Спутник V», представитель Еврокомиссии сказал РБК, что в Европе есть полный портфель безопасных вакцин и в настоящее время ведется работа над наращиванием производственных мощностей. В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V», что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.

Автор
Евгений Пудовкин Евгений Пудовкин
Евросоюз вакцина коронавирус AstraZeneca Спутник V Pfizer Moderna
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