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СМИ узнали о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию

ЕС пересмотрит договоренности о поставках вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобританию и, возможно, будет отклонять такие запросы до тех пор, пока фармацевтическая компания не выполнит обязательства перед Союзом по поставкам препарата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского политика.

Он отметил, что у ЕС есть свои контракты с AstraZeneca, условия по которым она не выполняет, и вся вакцина или отдельные составляющие, произведенные в Евросоюзе, будут зарезервированы для местных поставок.

По словам источника агентства, пока нет невыполненных запросов на экспорт препарата с производства компании в Нидерландах в Великобританию, однако если он поступит, то скорее всего будет отклонен.

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Материал дополняется.

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