Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID

По словам президента Франции, Европа стоит перед мировой войной нового типа, в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины от коронавируса

Эммануэль Макрон (Фото: Thibault Camus / AP)

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Figaro.

Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак» в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.

Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, и у европейских стран должен быть ответ такой ситуации.