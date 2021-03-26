Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID
Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Figaro.
Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак» в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».
В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.
Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, и у европейских стран должен быть ответ такой ситуации.