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Пандемия коронавируса ,  
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Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID

По словам президента Франции, Европа стоит перед мировой войной нового типа, в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины от коронавируса
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Thibault Camus / AP)

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Figaro.

Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак» в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.

Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, и у европейских стран должен быть ответ такой ситуации.

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Фото:Владислав Воднев / РИА Новости

Президент также заявил, что Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2-3 млрд доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен Макрон. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу в начале марта, она должна выявить соответствие российского препарата европейским стандартам.

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В российском МИД заявляли, что российский препарат столкнулся с «кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов». Об этом, в частности, говорил замминистра Александр Грушко добавляя, что в ЕС делают политизированные заявления по поводу вакцины.

До этого комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что ЕС будет достаточно четырех одобренных вакцин. «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — утверждал Бретон.

Автор
Мария Лисицына
Эммануэль Макрон вакцина Спутник V коронавирус COVID-19
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