Спецслужбы Чехии проверят возможность производства «Новичка» в стране

Президент Чехии Милош Земан поручил спецслужбам страны проверить, мог ли «Новичок», которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, производиться когда-либо в Чехии и храниться на ее территории

Милош Земан (Фото: Petr David Josek / AP)

В Чехии проведут расследование о возможном производстве боевого нервно-паралитического вещества на территории страны. Об этом распорядился президент Милош Земан, который отдал соответствующее поручение спецслужбам, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Такое решение Земан принял после того, как провел встречу в Ланском замке — в своей резиденции — с главой Службы безопасности и информации (BIS) Михалом Коуделкой. Президент попросил его выяснить, производилось и хранилось ли в промышленных или научных учреждениях Чехии это отравляющее вещество.

О том, что «Новичок», которым, по данным британских властей, были отравлены бывший полковник ГРУ Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог попасть в Великобританию из Чехии, ранее, 17 марта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В качестве других возможных источников яда она назвала саму Великобританию, США, Словакию и Швецию.

В чешском МИД в ответ на это заверили, что нервно-паралитическое вещество не могло иметь чешское происхождение, а слова Захаровой «не могут быть обоснованы». В ведомстве назвали заявление представителя российского МИДа «стандартным способом манипулирования информацией». Обвинения отверг и глава Минобороны страны Карла Шлехтова. В ответ на такое заявление Захаровой чешский МИД вызвал российского посла Александра Змеевского.

Накануне, 26 марта, Чехия объявила о высылке трех российских дипломатов из страны. Это произошло, в частности, после сообщений о том, что на саммите, который прошел в Брюсселе на прошлой неделе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала своих европейских коллег поддержать расследование «дела Скрипаля» и принять меры против России в виде высылки дипломатов или отзыва членов своих дипмиссий в России. Помимо Чехии, о высылке российских дипломатов объявили в общей сложности 114 стран, среди которых США, Канада, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Албания, Норвегия, Швеция и другие. Главы этих государств согласились с обвинениями, которые предъявила Москве Великобритания.

Российская сторона неоднократно отвергала все обвинения о своей причастности к отравлению Скрипалей и требовала от Великобритании представить доказательства. В ответ на высылку своих дипломатов из более чем сотни стран мира МИД выразил протест и пообещал отреагировать в ближайшее время. В Москве назвали это "провокационным жестом пресловутой солидарности", поскольку никто так и не разобрался в ситуации.