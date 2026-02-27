Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России после заключения договоренности по Украине, передает ТАСС.
Материал дополняется
