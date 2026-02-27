 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России после заключения договоренности по Украине, передает ТАСС.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Илья Трапезников
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтонов оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00