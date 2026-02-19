 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Дмитриев назвал фейком статью о проектах в обмен на снятие санкций США

Сюжет
Война санкций
В статье The Economist говорится, что США предложили Совбезу России заключить сделку в обмен на снятие санкций. Дмитриев назвал эту информацию недостоверной
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Информация о представленном российскому Совету безопасности плане с изложением, как заключить с США «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций, является фейком. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х.

Так он прокомментировал утверждение, сделанное в статье The Economist. По сведениям издания, лица, близкие к семье Трампа, также ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточнило. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», — прокомментировали сведения издания в Кремле.

Переговоры с США по экономическому треку ведет Дмитриев. Накануне он приезжал в Женеву, где одновременно проходили трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении
Политика
Ричард Блюменталь

«Величайшую сделку», по данным The Economist, Совбезу представили преддверии августовского саммита в Анкоридже. Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям.

В заявлении Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся до саммита на Аляске, отмечалось, что достижение мира на Украине и нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой раскроет огромный потенциал для взаимодействия двух стран. «Это будет включать в себя крупные экономические сделки и обеспечение геополитической стабильности», — говорилось в заявлении.

В конце декабря 2025 года газета The Wall Street Journal, ссылаясь на два источника, сообщила, что США представили европейским странам план по возвращению России в мировую экономику. Согласно этому плану, американские компании намерены инвестировать в стратегически важные отрасли, включая добычу редкоземельных металлов и бурение нефтяных скважин в Арктике.

