Переговоры России и США⁠,
0

Economist написал о плане России насчет «величайшей сделки» с Трампом

Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США в обмен на снятие санкций
Сюжет
Переговоры России и США
По данным The Economist, перед саммитом на Аляске российский Совбез получил план, как заключить с Трампом «величайшую сделку». Кремль ранее сообщал, что Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниям
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В преддверии августовского саммита в Анкоридже российскому Совету Безопасности был представлен план с изложением, как заключить с президентом США Дональдом Трампом «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает The Economist.

Во время переговоров, в частности, предполагалось дать возможность компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, право выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. Согласно оценкам, на которые ссылается The Economist, общая стоимость этих активов составляет порядка $60 млрд.

Однако, поскольку в России американские компании могут рассчитывать лишь на ограниченные объемы продаж, посланников президента США больше волнует потенциальная возможность участия в крупных проектах, способных трансформировать мировые рынки, пишет The Economist.

Песков заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с компаниями из США
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В документе Совбеза, как утверждает журнал, описан «кладезь» ресурсов в Арктике и на Крайнем Севере, которые «десяток суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран» захотят эксплуатировать. В нем также указано, что это принесет огромную финансовую выгоду всем сторонам.

РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. Некоторые из них хотят вернуться на российский рынок, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося еще до саммита на Аляске, говорилось, что после достижения мира на Украине и нормализации отношений Вашингтона и Москвы взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — было сказано в заявлении.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на два источника, что США представили европейским странам предложения по реинтеграции России в мировую экономику. План США, в частности, предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические секторы, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

Переговоры с США по экономическому треку ведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Накануне он приезжал в Женеву, где одновременно проходят трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
При участии
Полина Химшиашвили
Дональд Трамп сделка США Владимир Путин Украина
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
