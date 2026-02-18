Economist написал о плане России насчет «величайшей сделки» с Трампом

Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США в обмен на снятие санкций

По данным The Economist, перед саммитом на Аляске российский Совбез получил план, как заключить с Трампом «величайшую сделку». Кремль ранее сообщал, что Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниям

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В преддверии августовского саммита в Анкоридже российскому Совету Безопасности был представлен план с изложением, как заключить с президентом США Дональдом Трампом «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает The Economist.

Во время переговоров, в частности, предполагалось дать возможность компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, право выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. Согласно оценкам, на которые ссылается The Economist, общая стоимость этих активов составляет порядка $60 млрд.

Однако, поскольку в России американские компании могут рассчитывать лишь на ограниченные объемы продаж, посланников президента США больше волнует потенциальная возможность участия в крупных проектах, способных трансформировать мировые рынки, пишет The Economist.

В документе Совбеза, как утверждает журнал, описан «кладезь» ресурсов в Арктике и на Крайнем Севере, которые «десяток суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран» захотят эксплуатировать. В нем также указано, что это принесет огромную финансовую выгоду всем сторонам.

РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. Некоторые из них хотят вернуться на российский рынок, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося еще до саммита на Аляске, говорилось, что после достижения мира на Украине и нормализации отношений Вашингтона и Москвы взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — было сказано в заявлении.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на два источника, что США представили европейским странам предложения по реинтеграции России в мировую экономику. План США, в частности, предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические секторы, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

Переговоры с США по экономическому треку ведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Накануне он приезжал в Женеву, где одновременно проходят трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.