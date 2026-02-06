 Перейти к основному контенту
Бессент связал новые санкции против России с мирными переговорами

Сюжет
Война санкций
По словам министра финансов США, решение о вводе антироссийских санкций зависит от хода мирных переговоров. Ранее Bloomberg писал, что США уже подготовили новые санкции против России. Москва осуждает такие меры

Решение о введении США дополнительных санкций против России зависит от хода переговоров по урегулированию на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент, его слова передает The Independent.

«Посмотрим, как пройдут мирные переговоры», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Бессент отметил, что санкции США против российских нефтяных компаний подоткнули Россию к переговорам.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что США подготовили новые санкции против России, но пока их не вводят.

Переговоры России и Украины при посредничестве США прошли 4-5 февраля в Абу-Даби. Стороны оценили встречи как конструктивные. По их итогам Россия и Украина договорились об обмене пленных по формуле «157 на 157». Российское Минобороны 5 февраля сообщило, что обмен состоялся.

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Политика
Фото:Ken Cedeno / Reuters

Источники ранее сообщили Bloomberg, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной.

ЕС, в свою очередь, подготовил 20-й по счету, пакет санкций против России. Его официальное принятие, которое может состояться в любой момент, затягивается, писало Politico со ссылкой на дипломатов. По данным издания Euractiv, ввод санкций ожидаются до 24 февраля.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Скотт Бессент санкции США Россия переговоры
