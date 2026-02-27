Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном

Пакистан объявил Афганистану «открытую войну» и нанес воздушные удары по Кабулу и другим городам — после того как талибы объявили о масштабной военной операции на границе. Подробнее о конфликте и роли Индии в нем — в статье РБК

Фото: Reuters

Что известно об эскалации на афгано-пакистанской границе

В ночь на 27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: Исламабад объявляет правящему в Афганистане «Талибану» войну.

В соцсети X Асиф подробно изложил, почему Пакистан принял такое решение: по его словам, после вывода войск НАТО в 2021 году «ожидалось, что в Афганистане воцарится мир и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и мире в регионе». «Но талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм, — утверждает министр. — <…> Пакистан приложил все усилия, чтобы сохранить нормальную ситуацию — как напрямую, так и через дружественные страны. Он вел активную дипломатическую работу. Но талибы стали марионетками Индии. <…> Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами открытая война».

В эту же ночь Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и Кандагару, второму крупнейшему городу страны, а также по приграничной афганской провинции Пактия.

При этом накануне, 26 февраля, Афганистан начал против Пакистана военную операцию вдоль так называемой линии Дюранда — спорной границы между двумя странами. Боевые действия развернулись в трех приграничных восточных афганских провинциях — в Хосте, Пактии и Нуристане. Как заявил представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид, так Кабул ответил на «преступления и мятежи» Исламабада. Под «преступлениями и мятежами» он, очевидно, имел в виду удары, которые Пакистан наносил по Исламскому эмирату начиная с 21 февраля. Как утверждали в Исламабаде, их целью были лагеря организаций «Техрик-е-Талибан Пакистан» (TTP) и «Исламское государство — Вилайят Хорасан» (признана террористической и запрещена в России), которые Исламабад считает террористическими и обвиняет в организации ряда терактов на пакистанской территории. В частности, 6 февраля террорист-смертник подорвал себя в шиитской мечети Имамбарга в Исламабаде, в результате чего погибли 36 человек, а еще 170 были ранены. Спустя одиннадцать дней, 17 февраля, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва возле блокпоста был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли 11 солдат и ребенок. 21 февраля в той же провинции произошел еще один теракт, жертвами которого стали двое военных. Последняя атака произошла в священный для мусульман месяц Рамадан (продлится до 19 марта).

22 февраля президент Пакистана Асиф Али Зардари обвинил «Талибан» в нарушении Дохийских соглашений 2020 года, в соответствии с которыми новые власти Афганистана обязались не допускать присутствия террористических группировок на своей земле.

Согласно докладу Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН, опубликованному в начале февраля 2026 года, фиксируется рост атак пакистанских радикалов из группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» на Пакистан. В документе также отмечается сохранение потенциала и активности таких структур, как «Исламское государство Ирака и Леванта — Хорасан» и «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России). При этом, по оценкам авторов доклада, нынешние афганские власти «покровительствуют» последней. CNN сообщает со ссылкой на данные пакистанских военных, что только в 2025 году в стране от рук боевиков погибли свыше 1200 граждан и силовиков

Какое место в этом противостоянии занимает Индия

Министр обороны Пакистана, объявляя Афганистану войну, несколько раз негативно упомянул Индию, которая в последние месяцы начала сближение с Кабулом. В октябре 2025 года глава внешнеполитического ведомства талибов Амир Хан Муттаки посетил индийскую столицу, где провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они договорились о возобновлении работы индийского посольства в Кабуле, которое было закрыто после прихода талибов к власти в 2021 году. Кроме того, Индия стала одной из первых стран, направивших помощь Афганистану после мощного землетрясения в ноябре. Неудивительно, что в Нью-Дели осудили пакистанские удары по Афганистану. «Это очередная попытка Исламабада искать причины своих внутренних проблем на стороне», — заявил представитель МИД республики.

Во время прошлогоднего обострения на границе между Афганистаном и Пакистаном, имевшего место в октябре, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар пояснял РБК, что индийский фактор являлся его ключевой причиной. «Талибан» было самым близким к Пакистану военно-политическим движением, он сыграл ключевую роль в создании этого движения, — говорил он. — Исламабад ожидал, что талибы не пойдут на сближение с Нью-Дели, однако на этот раз талибы решили диверсифицировать свою внешнюю политику. И, наверно, символично, что в день начала визита главы МИД Афганистана в Нью-Дели в Кабуле прозвучал взрыв, в котором талибы обвинили Пакистан». И если в противостояние включится Индия, оно может перерасти в крупный региональный конфликт, допускает эксперт.

Вместе с тем заявление Исламабада о начале «открытой войны» не следует воспринимать как формальное объявление войны, считает Захид Ахмед, пакистанский исследователь и научный сотрудник Университета Дикина в Австралии. В беседе с РБК он пояснил, что это скорее сигнал о расширении оперативных рамок контртеррористической доктрины Исламабада — отныне любая территория Афганистана, где, по данным пакистанских властей, базируются или укрываются боевики (прежде всего из ТТП), может рассматриваться как легитимная цель для ударов. «Это знаменует переход от тактики разовых, основанных на оперативной информации ударов по убежищам боевиков — к стратегии, декларирующей готовность к систематическим трансграничным действиям», — считает Ахмед.

По его мнению, жесткая риторика Исламабада преследует две цели: оказать давление на афганские власти, чтобы те ограничили деятельность ТТП, и одновременно продемонстрировать внутренней аудитории готовность решительно защищать суверенитет и безопасность страны. Несмотря на посреднические усилия региональных игроков, быстрая деэскалация конфликта маловероятна, считает аналитик. По его мнению, Пакистан, скорее всего, будет добиваться от Кабула проверяемых и поддающихся контролю обязательств по ликвидации, перемещению или нейтрализации инфраструктуры ТТП. «Дальнейшая траектория конфликта напрямую зависит от того, будут ли такие гарантии предоставлены в убедительной форме», — резюмировал он.