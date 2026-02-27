«Открытая война» Пакистана и Афганистана. Фотогалерея
Пакистан ночью нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, в том числе по Кабулу и провинциям Пактия и Кандагар.
«Чаша нашего терпения переполнилась. Теперь между нами открытая война», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. Он обвинил правительство талибов в укрывательстве боевиков, совершающих нападения на соседнюю страну.
В ответ афганские силы нанесли удар беспилотниками. Как уточнило Минобороны страны, под атаку попали военные базы.
МИД России на фоне эскалации призвал Афганистан и Пакистан перейти к переговорам для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем.
Ранее, 26 февраля, афганские военные начали операцию против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и ряде других районов в ответ на атаки Пакистана. С обеих сторон есть погибшие.
