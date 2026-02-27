 Перейти к основному контенту
0

«Открытая война» Пакистана и Афганистана. Фотогалерея

Пакистан объявил о начале «открытой войны» с правительством талибов в Афганистане. Обстановка после ночных ударов — в фотогалерее РБК

Пакистан ночью нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, в том числе по Кабулу и провинциям Пактия и Кандагар.

«Чаша нашего терпения переполнилась. Теперь между нами открытая война», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. Он обвинил правительство талибов в укрывательстве боевиков, совершающих нападения на соседнюю страну.

В ответ афганские силы нанесли удар беспилотниками. Как уточнило Минобороны страны, под атаку попали военные базы.

Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео
Политика

МИД России на фоне эскалации призвал Афганистан и Пакистан перейти к переговорам для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем.

Ранее, 26 февраля, афганские военные начали операцию против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и ряде других районов в ответ на атаки Пакистана. С обеих сторон есть погибшие.

София Шошина София Шошина
Афганистан Пакистан авиудары конфликт
