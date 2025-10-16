Может ли конфликт Афганистана и Пакистана перерасти в региональную войну Обострение происходит на фоне нормализации между Кабулом и Нью-Дели

Кабул и Исламабад после недельной эскалации, в ходе которой были нанесен авиаудар по афганской столице, договорились о двухдневном перемирии. Может ли этот конфликт перерасти в региональную войну, — в материале РБК

Грузовики, припарковались вдоль дороги, ведущей к границе с Торкхамом, после того как Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелки между вооруженными силами двух стран, в Торкхаме, Пакистан, 15 октября 2025 года (Фото: Fayaz Aziz / Reuters)

Что происходит на границе между Афганистаном и Пакистаном

В последнюю неделю ситуация на границе между Афганистаном и Пакистаном вновь обострилась. Как написал в соцсети X официальный представитель Исламского эмирата Афганистан Забихулла Муджахид, 15 октября пакистанские вооруженные силы, используя легкое и тяжелое вооружение, нанесли удар по приграничному району Спин-Болдак (провинция Кандагар). По его данным, при этом погибли 12 мирных жителей, более 100 получили ранения. Талибы контратаковали, захватив посты и центры управления пакистанских сил, оружие и танки, сообщил Муджахид. Потери пакистанцев он оценил в несколько человек.

В Исламабаде утверждают, что первыми огонь открыли талибы. Как говорится в заявлении армейского руководства Пакистана, которое приводит телеканал PTV News, «при отражении нападения были убиты 15-20 талибов, многие получили ранения». «Утверждения о том, что нападение было инициировано Пакистаном, являются возмутительной и откровенной ложью, как и заявления о захвате пакистанских постов или техники», — говорится в сообщении.

В середине дня 15 октября PTV News сообщил, что Пакистан нанес высокоточные удары по зданию в Кабуле, где, по его данным, находились боевики группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), которую Пакистан считает террористической и расценивает как главную террористическую угрозу. При этом Исламабад ужа давно обвиняет Кабул в поддержке ТТП, что афганские власти отрицают.

Этому предшествовал ряд других инцидентов. В частности, 9 октября боевики ТТП устроили засаду в пакистанском районе Куррам, в результате которой погибли 11 пакистанских военнослужащих. Через день после этого Исламабад нанес удары по позициям группировки в Афганистане. В ответ силы талибов атаковали пакистанские пограничные посты, захватив, по данным Кабула, 25 из них; в Исламабаде, в свою очередь, заявили, что установили контроль над 21 афганским постом.

Вечером 15 октября стало известно, что стороны заключили перемирие: как сообщило Reuters, ссылаясь на МИД Пакистана, с 18:00 по местному времени (с 16:00 по Москве) огонь прекращен на 48 часов.

При чем тут Индия

Кроме того, 9 октября в центре Кабула и в юго-восточной афганской провинции Пактика прозвучали мощные взрывы, в которых афганское министерство обороны, не уточнив деталей, обвинило Пакистан. В этот день афганский министр иностранных дел Амир Хан Муттаки начал шестидневный визит в Нью-Дели, в ходе которого встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. 10 октября они подписали совместное заявление, в котором договорились укреплять связи между странами. В период визита также стало известно, что Индия вновь откроет свое посольство в Кабуле, закрытое в 2021 году, когда талибы пришли к власти.

На это отреагировал МИД Пакистана — 11 октября ведомство опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность некоторыми положениями афгано-индийского коммюнике. Исламабад задело, в частности, упоминание территорий Джамму и Кашмира как части Индии. В своем заявлении пакистанское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло также, что более 40 лет Пакистан «щедро принимал у себя почти четыре миллиона афганцев», но теперь, «с постепенным восстановлением мира в Афганистане настало время для нелегальных афганских граждан, проживающих в Пакистане, вернуться в свою страну». В заключение Исламабад вновь призвав Кабул бороться с запрещенными в Пакистане группировками.

«Талибан», в свою очередь, обвиняет пакистанские власти в том, что они распространяет дезинформацию о положении дел в эмирате, провоцирует пограничную напряженность и предоставляет убежище боевикам, связанным с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда с разделом Британской Индии последний получил независимость, ведут пограничный спор. Граница между ними проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью в 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года, заключенным между афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом. У Исламабада претензий к линии Дюранда нет. Однако Кабул считает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части его исторических пуштунских территорий. Ни одно правительство этой страны границу по линии Дюранда не признавало.

Как ситуацию оценивают эксперты

На отношения Афганистана и Пакистана влияет целый ряд факторов, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар: «Во-первых, исторический — отношения остаются напряженными с самого образования Пакистана в 1947 году. С учетом этой напряженности Пакистан всегда чувствительно относился к Афганистану — в последние 30-40 лет Пакистан был тылом для различных афганских антиправительственных группировок».

Эксперт также обратил внимание на то, что обострение между Исламабадом и талибами для многих стало неожиданностью. «Талибан» было самым близким к Пакистану военно-политическим движением, он сыграл ключевую роль в создании этого движения, — пояснил в разговоре с РБК Нессар. — Ключевой причиной нынешнего витка напряженности является, безусловно, индийский фактор. Исламабад ожидал, что талибы не пойдут на сближение с Нью-Дели, однако на этот раз талибы решили диверсифицировать свою внешнюю политику. И, наверно, символично, что в день начала визита главы МИД Афганистана в Нью-Дели в Кабуле прозвучал взрыв, в котором талибы обвинили Пакистан». И если в противостояние включится Индия, оно может перерасти в крупный региональный конфликт, допускает эксперт.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года — территорию страны они брали под контроль по мере того, как западная коалиция выводила оттуда свои войска. «Талибан» уже правил Афганистаном — с 1996 по 2001 год он провозгласил так называемый Исламский эмират Афганистан (ИЭА), который не признали большинство стран и который в 2001 году был свергнут при содействии западных стран.

Глава центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов обращает внимание на то, что пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном обострился еще в марте 2024 года и с тех пор напряженность не ослабевает. «Афганцы недовольны тем, что пакистанцы не идут на уступки в отношении пограничного вопроса. Пакистанцы недовольны тем, что афганцы поддерживают пуштунское движение «Техрик-е Талибан Пакистан», которое активно действует в северо-западных районах, — сказал РБК эксперт. — Пакистанцы договариваться готовы, не очень готовы талибы. Сейчас очень активно идет индийско-афганское сближение, и Пакистан опасается, что он будет зажат между двумя враждебными государствами».