 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский увидел «окно возможностей» для мира до выборов в США

Зеленский: есть «окно возможностей» для завершения конфликта до выборов в США
Сюжет
Переговоры России и Украины
«Окно возможностей» закончить конфликт существует, речь идет о нескольких месяцах, вероятно до выборов в конгресс США, считает Зеленский. The Atlantic не исключал, что Трамп выйдет из переговоров в преддверии голосования
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На данный момент существует «окно возможностей», которое могло бы позволить закончить конфликт на Украине до выборов в США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский телеканалу Sky News.

На вопрос, насколько близка Украина к достижению мира, Зеленский ответил, что до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США есть некоторое количество времени.

«Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. <...> Мои мысли о следующем годе <…> зависят от этих месяцев. <...> Если будет возможно достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей», — сказал он.

Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине
Политика
Мария Захарова

Выборы в конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года. На них должны быть избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Зеленский ранее говорил, что Киев торопится завершить боевые действия. Тем не менее Украина не согласна на сделку с «унизительными» условиями и скорее откажется от нее вообще, чем пойдет на невыгодный для себя вариант, подчеркивал он.

По информации The Atlantic, некоторые люди из ближайшего окружения Зеленского все больше беспокоятся, что окно возможностей для заключения сделки сужается и боевые действия на Украине продолжатся еще много лет, если мирное соглашение не будет достигнуто этой весной. Издание предполагает, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса, обвинив обе стороны в провале, в преддверии выборов в конгресс.

Однако Зеленский считает, что заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом до этих выборов будет выгодно для Трампа и приведет к победе республиканцев.

Bloomberg в феврале писал со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, что Вашингтон хочет достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости. Трамп говорил, что празднования 250-летия независимости в этом году будут «самой грандиозной вечеринкой, которую видел мир». Сам Зеленский говорил, что США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала лета.

Москва настаивает на заключении соглашения о долгосрочном мире, для чего добивается устранения «первопричин» конфликта. Таковыми президент России Владимир Путин называл в том числе «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский США мирное соглашение Выборы Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве
Политика
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине
Политика
МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57
Как балаган экстравертов может загубить крутые идеи: мануал по креативу Образование, 12:56