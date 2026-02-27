Зеленский увидел «окно возможностей» для мира до выборов в США

Зеленский: есть «окно возможностей» для завершения конфликта до выборов в США

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На данный момент существует «окно возможностей», которое могло бы позволить закончить конфликт на Украине до выборов в США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский телеканалу Sky News.

На вопрос, насколько близка Украина к достижению мира, Зеленский ответил, что до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США есть некоторое количество времени.

«Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. <...> Мои мысли о следующем годе <…> зависят от этих месяцев. <...> Если будет возможно достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей», — сказал он.

Выборы в конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года. На них должны быть избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Зеленский ранее говорил, что Киев торопится завершить боевые действия. Тем не менее Украина не согласна на сделку с «унизительными» условиями и скорее откажется от нее вообще, чем пойдет на невыгодный для себя вариант, подчеркивал он.

По информации The Atlantic, некоторые люди из ближайшего окружения Зеленского все больше беспокоятся, что окно возможностей для заключения сделки сужается и боевые действия на Украине продолжатся еще много лет, если мирное соглашение не будет достигнуто этой весной. Издание предполагает, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса, обвинив обе стороны в провале, в преддверии выборов в конгресс.

Однако Зеленский считает, что заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом до этих выборов будет выгодно для Трампа и приведет к победе республиканцев.

Bloomberg в феврале писал со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, что Вашингтон хочет достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости. Трамп говорил, что празднования 250-летия независимости в этом году будут «самой грандиозной вечеринкой, которую видел мир». Сам Зеленский говорил, что США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала лета.

Москва настаивает на заключении соглашения о долгосрочном мире, для чего добивается устранения «первопричин» конфликта. Таковыми президент России Владимир Путин называл в том числе «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».