NYT узнала, как послы США за рубежом собирают деньги на торжества и родео

Американские послы собирают средства для празднования 250-летия независимости США. Трамп говорил, что это будет «самая грандиозная вечеринка, которую видел мир»

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Послы США собирают с частных компаний пожертвования для празднования 250-летия Дня независимости 4 июля и других мероприятий. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Я думаю, что сейчас между некоторыми послами существует конкуренция за то, кто сможет собрать больше всего средств», — так охарактеризовал события бывший посол США во Вьетнаме Тед Осиус.

Так, 5 февраля 2026 года за ужином с представителями бизнеса в Сингапуре американский посол в стране Анджани Синха, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом в 2025 году, призвал руководителей компаний отправлять пожертвования посольству. Об этом газета узнала из попавшей в ее распоряжение аудиозаписи. По словам дипломата, средства пойдут на торжественные мероприятия, в том числе американское родео, подарок сингапурскому зоопарку, выступление музыкальной группы из США и будущую церемонию зажжения огней на рождественской елке Рокфеллер-центра.

«Мне нужны ваши деньги», — говорит он на аудиозаписи. По данным газеты, на мероприятии присутствовали десятки топ-менеджеров, в том числе представители Citibank, Coinbase и Harley-Davidson. Синха также предложил спеть и потанцевать.

Посол Синха сообщил гостям, что другое американское посольство в азиатском регионе уже собрало $37 млн. Источник NYT рассказал, что речь может идти об американском представительстве в Японии, которое собрало около $35 млн.

Ранее посольство США в Токио объявило, что в честь 250-летия Соединенных Штатов оно проведет более 70 «культурных, образовательных и спортивных программ и мероприятий».

Газета обратила внимание, что в сообщении посольства в Японии был размещен логотип организации America250, которая была создана в 2016 году для сбора средства в преддверии юбилея в 2026 году. «Президент Трамп поручил мне обеспечить, чтобы это празднование в Японии стало самым масштабным в мире за пределами Соединенных Штатов», — написал посол США в Японии Джордж Гласс в письме к спонсорам, с которым ознакомилась газета.

America250 — это объединение комиссии по празднованию 250-летия США, созданной конгрессом в 2016 году, и некоммерческой организации America250.org, Inc. «Это беспартийная инициатива, направленная на вовлечение каждого американца в празднование 250-летия нашей страны», — говорится в сообщении на сайте организации.

День независимости, который в США отмечают ежегодно 4 июля, считается главным национальным праздником страны. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.