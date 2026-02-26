Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейских лидеров никто не приглашал к участию в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе брифинга 26 февраля.

«Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести», — отметила Захарова.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта говорил, что Москва не должна добиться успеха в переговорах.

Как сообщал Reuters со ссылкой на источники в европейских разведках, Белый дом стремится заключить соглашение к июню, однако европейские официальные лица сомневаются в готовности Москвы к быстрому миру.

По данным агентства, главы пяти европейских спецслужб на условиях анонимности заявили, что Россия не заинтересована в скорейшем завершении конфликта, а ее стратегические цели остаются неизменными, включая смену руководства в Киеве и нейтральный статус Украины.