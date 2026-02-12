Зеленский заявил, что Киев торопится завершить боевые действия

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украина хочет завершения конфликта, но не согласна для этого пойти на сделку на «унизительных» условиях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.

«Мы торопимся закончить войну», — сказал он, подчеркнув, что это не то же самое, что торопиться заключить мир на любых условиях.

Зеленский заявил, что скорее откажется от сделки вообще, чем вынудит Украину согласиться на невыгодные для нее условия. При этом, говоря о возможности заключить мир в 2022 году, он отмечает, что Киев «никогда не был против прекращения войны».

Также украинский лидер рассказал, что не против провести референдум по мирному соглашению, которое будет включать потерю территорий, и увязать это с выборами президента Украины. Однако он вновь подчеркивает, что условия сделки должны быть «правильными» для Киева.

Financial Times писала, что Украина планирует провести референдум и выборы президента этой весной, а объявление об этом сделают 24 февраля. По данным газеты, это связано с требованием Вашингтона к Киеву провести голосования не позднее 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Москва настаивает на заключении соглашении о долгосрочном мире, для чего необходимо решение «первопричин» конфликта.

Материал дополняется.