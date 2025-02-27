Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм

«Общественник» Бородин по решению суда опубликовал опровержение своих обвинений против Данилы Козловского. Актер затем подчеркнул, что никуда не уезжал из Москвы, и любить свой дом не переставал

Данила Козловский (Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press)

Актер Данила Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с «общественником» Виталем Бородиным, который попросил МВД проверить его на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии. Об этом артист сообщил в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал Козловский.

Артист приложил ссылку на запись в телеграм-канале Бородина, в котором «общественник» опубликовал опровержение своих утверждений. Его обвинения признаны судом несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Козловского. Как следует из текста, то же надлежит сделать госагентству ТАСС по решению Пресненского районного суда Москвы от 13 сентября 2023 года. Как следует из карточки дела, решение вступило в силу в ноябре 2024-го.

О доносе Бородина на Козловского стало известно два года назад, весной 2023-го. Тогда, как передавал ТАСС, «общественник» обратил внимание МВД на интервью артиста журналистке Ирине Шихман (признана иноагентом). В запросе в Генпрокуратуру Бородин просил провести проверку на нарушение статьи о дискредитации Вооруженных сил.

Козловский тогда раскритиковал СМИ без критического мышления», которые «подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи». В интервью не было призывов «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», объяснил актер и подчеркнул, что никуда из России не уезжал и продолжает выступать в театре. «В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», — написал Козловский.

Бородин называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Он выступал автором доносов и на других артистов, среди которых певец Валерий Меладзе, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, комик и бард Семён Слепаков (признан иноагентом). Все они высказывались против военных действий на Украине. На этом фоне эти и другие артисты столкнулись с отменой концертов и выступлений в России, некоторым пришлось уехать.

Кремль весной 2022 года призвал не считать врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военных действий на Украине. Распространившаяся в России практика доносов, в том числе на артистов, — отвратительное явление, сказал спустя год представитель президента Дмитрий Песков. С его слов, «доносительство — это было, есть и будет плохо», но критика тех или иных процессов приветствуется.