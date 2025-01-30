Мединский объяснил запрет пацифистских лозунгов и пропажу артистов с афиш

Отмена оплачиваемых из бюджета выступлений критикующих власть артистов оправдана в условиях военного конфликта, полагает помощник президента Владимир Мединский

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России «нет культуры отмены, как на Западе», сказал в интервью РБК помощник президента Владимир Мединский. Исчезновение имен критикующих власть артистов с афиш театров и концертных залов помощник президента объяснил условиями военного конфликта.

«Довольно странно было бы, чтобы государство одной рукой, собирая налоги и финансируя армию, другой рукой, часть этих налогов тратила на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове». Он также называет оправданной отмену оплачиваемых из бюджета выступлений критиков власти: «Они не получают ни госгрантов, ни места на сцене государственных театров, ни финансирования по линии государственной поддержки кино. Это единственно разумная позиция», — считает он.

Отвечая на вопрос о песнях Аллы Пугачевой, Мединский назвал певицу голосом своего времени. «Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — заявил он.

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Деятелям культуры, по мнению Мединского, не следует давать советы, как руководить государством: «Не должен я объяснять Цискаридзе, как ножку тянуть, понимаете? Он профессионал. А когда какой-то актер или некий деятель культуры, видимо, искренне подумав, что каждая кухарка может управлять государством, начинает давать советы, как руководить страной, строить экономику, как заниматься политикой, вам не кажется, что это то же самое?».

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин оценил число уехавших из страны деятелей культуры, несогласных с политикой властей, в 160-170 человек.

В некоторых российских театрах постановки уехавших режиссеров продолжают идти, но без указания авторства. Так в репертуаре МХТ им. Чехова остались спектакли режиссеров Александра Молочникова и Дмитрия Крымова. До декабря 2023 года без указания автора в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) шли спектакли по произведениям Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, внесенного в реестр иноагентов в январе 2024 года). После высказываний писателя о России и Украине в разговоре с пранкерами РАМТ снял с репертуара все три спектакля по его книгам — «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

Во вторник, 28 января, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев анонсировал дальнейшее ужесточение законодательства об иноагентах. Одна из инициатив депутатов — полный запрет людям, признанным Минюстом иноагентами, осуществлять просветительскую и образовательную деятельность. В случае принятия законопроекта иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии для всех граждан России, в том числе для взрослых, объяснил Пискарев. Если иноагентом признают образовательную организацию, то ее лицензия будет отозвана.