Песков назвал доносы отвратительной практикой

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Распространившаяся в России практика доносов, в том числе на артистов — отвратительное явление, заявил в кулуарах марафона «Знание.Первые» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет», — сказал он журналистам в ответ на просьбу рассказать о своем отношении к подобным жалобам, в том числе на актера Данилу Козловского.

Донос на Козловского написал Виталий Бородин, который возглавляет «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он попросил МВД проверить артиста на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии, передавал ТАСС. Козловский после этого подал к Бородину, его организации и агентству иск о защите чести и достоинства. Заявление оставили без движения, так как к нему не приложили необходимых документов, сообщили в суде.

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