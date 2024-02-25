Премьер Британии призвал Запад быть смелее при конфискации активов России
Западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Такое мнение он выразил в колонке для The Times, которая написана в связи с двухлетием с начала специальной военной операции на Украине.
«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.
Речь идет о планах Евросоюза направить Украине прибыль от активов ЦБ России, замороженных в европейских депозитариях. В середине февраля власти ЕС выпустили постановление, согласно которому прибыль от российских активов должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. В Брюсселе допускали, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины.
Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию.
Сунак также призвал союзников Киева быть смелее в оказании военной помощи — в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников, снарядов, а также в «нанесении удара по российской военной экономике», то есть санкциях.
Bloomberg сообщал, что ряд банков предупредил британское правительство о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. За изъятие средств выступает не только Лондон, но и Вашингтон, однако в странах ЕС к вопросу относятся более осторожно. Последнюю точку зрения разделяют некоторые банкиры и юристы в Великобритании. Они предупреждают, что конфискация может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и грозит судебными исками. В этой связи банки призвали подготовиться к ответу со стороны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы