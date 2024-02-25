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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Британии призвал Запад быть смелее при конфискации активов России

Премьер Британии призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Риши Сунака, Западу надо быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против Москвы и конфискации российских активов. Премьер Британии поддержал план ЕС изъять прибыль от активов ЦБ России и отдать ее Украине
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters)

Западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Такое мнение он выразил в колонке для The Times, которая написана в связи с двухлетием с начала специальной военной операции на Украине.

«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.

Речь идет о планах Евросоюза направить Украине прибыль от активов ЦБ России, замороженных в европейских депозитариях. В середине февраля власти ЕС выпустили постановление, согласно которому прибыль от российских активов должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. В Брюсселе допускали, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию.

Сунак также призвал союзников Киева быть смелее в оказании военной помощи — в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников, снарядов, а также в «нанесении удара по российской военной экономике», то есть санкциях.

Эксперты признали законной конфискацию активов России на Западе
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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Bloomberg сообщал, что ряд банков предупредил британское правительство о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. За изъятие средств выступает не только Лондон, но и Вашингтон, однако в странах ЕС к вопросу относятся более осторожно. Последнюю точку зрения разделяют некоторые банкиры и юристы в Великобритании. Они предупреждают, что конфискация может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и грозит судебными исками. В этой связи банки призвали подготовиться к ответу со стороны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.

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