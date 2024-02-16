Аналитики IIF оценили риски расширения войны на Ближнем Востоке

В случае расширения конфликта на Ближнем Востоке глобальный рост ВВП замедлится до 2,4%, считают аналитики IIF. Вероятность участия в нем проиранской «Хезболлы» и официального Тегерана эксперты оценили менее чем в 30%

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Специалисты Института международных финансов в Вашингтоне (IIF) оценили вероятность эскалации на Ближнем Востоке менее, чем в 30%, но не исключили, что конфликт Израиля и проиранской «Хезболлы» расширится. В этом случае глобальный рост ВВП замедлится до 2,4%. Выводы IIF есть у РБК.

По данным IIF, сейчас ситуация на Ближнем Востоке, на долю которого приходится 35% мирового экспорта нефти и 13% экспорта природного газа, способствовала росту с конца 2023 года более чем в два раза ставок фрахта и несет в себе риски резкого повышения цен на энергоносители и снижения объемов торговли. Эксперты представили в своем докладе два возможных сценария развития конфликта Израиля и ХАМАС.

Базовый сценарий, вероятность которого оценили в 70%, предусматривает ослабление военного потенциала йеменских хуситов после ударов западных стран, возобновление торговых перевозок через Красное море в течение двух месяцев, продолжение ограниченных столкновений Израиля и «Хезболлы», но предотвращение дальнейшей эскалации конфликта усилиями международного сообщества во главе с США. Аналитики ожидают замедления глобального экономического роста в 2024 году до 2,8%, снижения инфляции в странах с развитой экономикой и формирующимся рынком до целевых показателей и сохранения нынешних цен на нефть и природный газ до конца года из-за сокращения мирового спроса. Сокращение объема мировой торговли при этом прогнозируется на уровне 1,6%.

«Таким образом, условия будут благоприятствовать началу снижения процентных ставок в странах с развитой экономикой к середине года в соответствии с текущими ожиданиями рынка», — делают вывод авторы.

Пессимистический сценарий, вероятность которого оценили менее чем в 30%, предполагает продолжение атак хуситов в Красном море, в том числе на нефтяные танкеры и авианосцы, перерастание нынешнего конфликта в полномасштабную войну Израиля с «Хезболлой» и в меньшей степени с Ираном, включая бомбардировки стратегических объектов еврейского государства и крупных городов Ливана. Эксперты считают, что в этом случае могут произойти сбои при транспортировке углеводородов через Ормузский пролив, что вызовет резкий рост цен на энергоносители на 40%, усиление инфляционного давления, сохранение жесткой денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой и ослабление глобального экономического роста до 2,4%.

«Это в первую очередь объясняется усилением перебоев с поставками через Суэцкий канал и Ормузский пролив, который находится между Оманом и Ираном. Это особенно вероятно в случае, если Иран или одна из его опосредованных сил начнут милитаризацию нефтяной инфраструктуры, нарушая поставки через Ормузский пролив», — говорится в докладе.

Согласно данным IIF, через Ормузский пролив проходит 30% мирового экспорта нефти (в том числе значительная часть поставок из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, ОАЭ и Кувейта) и катарского СПГ.

В случае сбоев при транспортировке нефти и газа через Ормузский пролив произойдет замедление роста объема мировой торговли до 0,8%.

После начала противостояния Израиля и ХАМАС 7 октября хуситы объявили о намерении осуществлять атаки на связанные с еврейским государством корабли в Красном море. Однако впоследствии им подверглись и коммерческие суда других стран. Согласно данным IIF, на торговый путь через Красное море приходится 12% мировой торговли, это основной маршрут, соединяющий Азию и Европу.

Аналитики отметили, что число судов, проходящих через Суэцкий канал, резко сократилось — с 75 в день в ноябре 2023 года до около 45 в день в январе 2024 года. Они были вынуждены изменить маршрут на более длинный, через мыс Доброй Надежды. Это увеличивает время рейса примерно на две недели, стоимость фрахта и инфляционное давление, заключили эксперты IIF. Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2023 году около 10% мировой морской нефти и 8% СПГ проходили транзитом через Красное море.