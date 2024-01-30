FT узнала о возможном провале плана ЕС подорвать экономику Венгрии

Венгрия выступает против выделения помощи Украине, из-за чего ЕС собрался использовать «экономические слабости» страны для ее ослабления. По данным FT, такой план могут поддержать не все страны-члены. Будапешт счел его шантажом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Не все члены ЕС могут согласиться на план по принуждению Венгрии снять вето на выделение помощи Украине, рассказали два источника Financial Times (FT).

Накануне, 29 января, газета сообщила, что в Евросоюзе разрабатывают план, как подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется согласовать финансирование для Киева в размере €50 млрд на четыре года. По данным издания, стратегия направлена на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты (там не евро, а форинт) и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы ударить по «рабочим местам и экономическому росту».

Среди уязвимостей были названы очень высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга. К этому плану в ЕС намереваются прибегнуть, если премьер Виктор Орбан снова, как и обещал, заблокирует решение о выделении Украине экономической помощи на саммите 1 февраля.

Как заявили источники FT, они не уверены, что все другие лидеры ЕС поддержат этот план. Однако он, по их словам, показывает силу «гнева» по поводу отказа Орбана помочь Украине и говорит о наихудшем состоянии отношений Брюсселя и Будапешта.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя публикацию FT о плане подрыва экономики Будапешта, заявил, что страна не поддастся шантажу.

ЕС рассматривал несколько путей обхода вето Венгрии. Помимо указанного плана, изучался вариант создания специального фонда для финансирования военной помощи Украине. Как писала The Wall Street Journal, страны ЕС вносили бы средства в этот фонд, которые тратили на покупку дронов, ракет противовоздушной обороны и боеприпасов для передачи Украине, а также обучение ее военных. Затем потраченные средства должны будут компенсировать членам ЕС.

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Будапешт публично отказался участвовать в финансировании этого фонда, но Bloomberg сообщал, что страна решила снять возражения по поводу его создания.