ЕС назвал сроки первого транша Украине по новой программе помощи

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: president.gov.ua)

Евросоюз в марте выплатит Украине первые €4,5 млрд ($4,8 млрд) по новой программе помощи в €50 млрд ($54 млрд) Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью €50 млрд. Первый платеж в размере €4,5 млрд будет произведен в марте», — написала глава ЕК в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, в Киеве она также обсудила с украинскими властями проблемы на границе с Польшей и совместную работу в сфере обороны.

Лидеры государств — членов Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд ($35 млрд) и невозвратные гранты на €17 млрд ($18,4 млрд). Для получения финансирования Украина должна выполнить условия — соблюдать демократические принципы и права человека.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин заявил, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — сказал он.