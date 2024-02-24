ЕС назвал сроки первого транша Украине по новой программе помощи
Евросоюз в марте выплатит Украине первые €4,5 млрд ($4,8 млрд) по новой программе помощи в €50 млрд ($54 млрд) Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.
«Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью €50 млрд. Первый платеж в размере €4,5 млрд будет произведен в марте», — написала глава ЕК в соцсети X.
По словам фон дер Ляйен, в Киеве она также обсудила с украинскими властями проблемы на границе с Польшей и совместную работу в сфере обороны.
Лидеры государств — членов Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд ($35 млрд) и невозвратные гранты на €17 млрд ($18,4 млрд). Для получения финансирования Украина должна выполнить условия — соблюдать демократические принципы и права человека.
Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин заявил, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — сказал он.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний