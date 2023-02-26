В Белоруссии опровергли перестрелку на границе с Украиной
Информация о перестрелке на белорусско-украинской границе 25 февраля является ложной, заявил Пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.
«Ряд источников в сети интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной. Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью», — сказано в сообщении.
В комитете отметили, что на пограничники не открывали огонь, никаких инцидентов с оружием не было.
Украинский портал «Стопкор» писал, что перестрелка была в Волынской области Украины, в районе селе Тур, которое находится рядом с белорусской границей. В результате инцидента погиб один украинский военный, отмечал портал. Официально украинская сторона эти данные не комментировала.
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