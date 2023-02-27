Орбан допустил взрывы южных газопроводов по аналогии с «Северным потоком»

Орбан: Венгрия и Сербия не допустят взрывов южных газопроводов по аналогии с Nord Stream

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Газопроводы на юге Европы могут быть взорваны так же, как и «Северные потоки», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте, передает Novokedes.

Политик указал, что если кто-то взорвал газопроводы на севере, только чтобы топливо из России не поступало в Европу, то это могут сделать и на юге. Произошедшее с «Северными потоками» он назвал террористическим актом.

«Вместе с Сербией мы дали понять, что, если это произойдет, избежать наказания будет не так просто, [как в случае с Nord Stream]», — сказал он.

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