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ЕК отчиталась о заморозке активов российских «олигархов» на €21,5 млрд

Еврокомиссар Рейндерс: в Европе заморожены активы российских «олигархов» на €21,5 млрд
Дидье Рейндерс
Дидье Рейндерс (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Европейская комиссия (ЕК) заморозила российские активы в Европе на сумму €21,5 млрд, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает «Интерфакс Украина».

«У нас была возможность заморозить €21,5 млрд активов российских олигархов и организаций, включенных в санкционный список», — сказал Рейндерс.

Он отметил, что Еврокомиссия продолжит работу над заморозкой различных видов активов, включая резервы Центрального банка России. По его словам, Европейский союз разрабатывает руководство по ужесточению наказания за обход санкций.

Он пояснил, что это поэтапный процесс, который не исключает конфискацию активов, связанных с уголовными преступлениями.

10 февраля Bloomberg сообщал, что юристы рекомендовали странам Евросоюза запросить у банков подробную информацию об объеме замороженных активов российского Центробанка, если Брюссель хочет использовать эти средства для восстановления Украины.

По данным агентства, юридическая служба ЕС разослала странам — членам блока соответствующую рекомендацию, в которой говорится, что законодательство ЕС позволяет направить замороженные средства на помощь Киеву. Однако сначала власти должны установить, какой именно объем активов Банка России и других госструктур оказался заблокирован.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники считают, что речь может идти о $258 млрд, эти выводы они сделали на основе данных из отчета ЦБ за прошлый год.

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Но реально страны ЕС сообщили о заморозке активов на €33,8 млрд (то есть около 86% суммы остается незамороженной). В марте 2022 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в общей сложности стоимость активов, которые Москва теперь не может использовать из-за блокировки на Западе, составляет около $300 млрд.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на черновой вариант предложения Еврокомиссии сообщил, что ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен обязать банки передавать данные о замороженных активах Банка России.

Теги
Еврокомиссия санкции заморозка счетов
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