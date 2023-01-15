Данные ООН показали 70%-ный рост доходов России от экспорта удобрений

За первые десять месяцев 2022 года российский экспорт удобрений подскочил на 70%, до $16,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Доходы России от экспорта удобрений в 2022 году увеличились из-за роста цен на них, пишет Financial Times. За первые десять месяцев прошлого года российский экспорт удобрений, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), подскочил на 70%, до $16,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Москва увеличила экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам. «Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений]», — сказал заместитель директора отдела рынков и торговли FAO Йозеф Шмидхубер.

Мировые цены на удобрения начали расти еще до военных действий на Украине, когда Россия сократила поставки природного газа, основного сырья для азотных удобрений. Цены на калийные удобрения подскочили, после того как западные страны ввели санкции против Белоруссии из-за подавления протестов в стране. Скачок цен на газ после начала боевых действий привел к закрытию заводов в Европе, что подстегнуло цены на азотные удобрения.

Однако в этом году Россия вряд ли продолжит получать столь большие доходы: падение цен на газ в Европе из-за теплой зимы привело к снижению цен на удобрения и наращиванию производства. «Это означает, что импорт стран ЕС значительно сократится, и это хорошая новость для фермеров во всем мире», — отметил Шмидхубер.

По словам директора по рынкам удобрений консалтинговой компании CRU Криса Лоусона, мировые запасы азотных удобрений достаточны. «И мы ожидаем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий», — сказал он.

Евросоюз в декабре допустил послабления для ряда российских подсанкционных лиц, разрешив им пользоваться размороженными в порядке исключения средствами или активами, если такие ресурсы необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны.

Крупнейшие российские производители удобрений — «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро» — ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, попавшими под санкции ЕС (Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Из-за ограничений они уменьшили свои доли или вовсе вышли из капитала.