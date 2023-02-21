Ван И спросил Борреля про разницу между поставками оружия Киеву и Москве

Жозеп Боррель и Ван И (Фото: Ren Pengfei / XinHua / Global Look Press)

Глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему его страна не должна поставлять оружие России, если сам ЕС поставляет вооружения Киеву. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции. Видео опубликовано на сайте дипломатической службы Евросоюза.

Боррель рассказал, что у него сложились хорошие личные отношения с Ван И еще с тех времен, когда он был министром иностранных дел Испании, а Ван И возглавлял МИД Китая. «У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене <...>. Он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они сейчас не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип внешней политики Китая», — сказал Боррель.

В то же время Ван И поинтересовался, почему ЕС так беспокоится о передаче вооружений России, если в то же время снабжает оружием Украину. «Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница. Пришлось рассказать, что находится на кону для нас, европейцев, из-за войны на Украине», — отметил Боррель.

Материал дополняется