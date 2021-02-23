СМИ узнали о подготовке США санкций «и других мер» за Навального и взломы

Источники The Washington Post сообщили, что у санкций против России есть более широкая цель: привлечь внимание других стран к тому, что Россия, по мнению Вашингтона, много лет пользовалась киберинструментами против США и союзников

США готовят против России санкции «и другие меры» за действия, которые выходят за пределы масштабной хакерской атаки, обнаруженной в декабре прошлого года, и включают другие действия в киберпространстве и отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Администрация США называет атаку на компьютерные сети неизбирательной и потенциально разрушительной. Это позволит властям не приравнивать кибервзлом к шпионажу, пишет WP, и в то же время наложить санкции на тех, кто, по их мнению, стоит за хакерской атакой.

При этом, по словам собеседников издания, цель мер, готовящихся против России, шире и заключается в том, чтобы привлечь внимание к многолетнему использованию Москвой киберинструментов для выполнения действий, враждебных по отношению к США и союзникам. К ним в Вашингтоне относят вмешательство в выборы, взлом данных о разработке вакцины от коронавируса и создание атмосферы одобрения действий хакеров.

В рамках разработки защитных механизмов необходимо усложнить для России и других противников получение доступа к федеральным и частным сетям, сообщили газете чиновники.