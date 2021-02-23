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СМИ узнали о подготовке США санкций «и других мер» за Навального и взломы

Источники The Washington Post сообщили, что у санкций против России есть более широкая цель: привлечь внимание других стран к тому, что Россия, по мнению Вашингтона, много лет пользовалась киберинструментами против США и союзников

США готовят против России санкции «и другие меры» за действия, которые выходят за пределы масштабной хакерской атаки, обнаруженной в декабре прошлого года, и включают другие действия в киберпространстве и отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Администрация США называет атаку на компьютерные сети неизбирательной и потенциально разрушительной. Это позволит властям не приравнивать кибервзлом к шпионажу, пишет WP, и в то же время наложить санкции на тех, кто, по их мнению, стоит за хакерской атакой.

При этом, по словам собеседников издания, цель мер, готовящихся против России, шире и заключается в том, чтобы привлечь внимание к многолетнему использованию Москвой киберинструментов для выполнения действий, враждебных по отношению к США и союзникам. К ним в Вашингтоне относят вмешательство в выборы, взлом данных о разработке вакцины от коронавируса и создание атмосферы одобрения действий хакеров.

Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США
Общество
Фото:Al Drago / Getty Images

В рамках разработки защитных механизмов необходимо усложнить для России и других противников получение доступа к федеральным и частным сетям, сообщили газете чиновники.

В воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ответит Москве не просто санкциями, но и другими мерами. При этом Салливан подчеркнул, что на это уйдут недели, а не месяцы. «Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции, потому что, как вы говорите, реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов, и это то, что администрация намеревается делать», — пояснил он.

На прошлой неделе представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные новые санкции против России со стороны США и ЕС, заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне разговор об ограничениях ведется «с маниакальной настойчивостью». «Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — заявлял Песков.

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В декабре спецслужбы США заявили, что обнаружили крупнейший в истории взлом программного обеспечения, который дал хакерам доступ к сетям Госдепа, Минфина, Минэнерго и других учреждений. Также обнаружилось, что хакеры взломали программное обеспечение компании SolarWind и использовали обновления, которые выпустила компания. В Вашингтоне заявляли, что атака затронула девять государственных учреждений и около сотни частных компаний. СМИ связали взлом с работой группы АРТ29 или Cozy Bear, которая, как они сообщали, работает на российскую разведку.

В Кремле заявляли, что Москва не имеет отношения к кибератаке и призывали не обвинять русских «голословно сразу во всем».

Автор
Мария Лисицына
США санкции хакерская атака Алексей Навальный
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