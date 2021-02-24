В Белом доме ответили на вопрос о подготовке санкций против России

США намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что США готовят против России санкции «и другие меры» за действия, которые выходят за пределы масштабной хакерской атаки, обнаруженной в декабре прошлого года, и включают другие действия в киберпространстве и отравление оппозиционера Алексея Навального.

«Пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», — сказала Псаки.

По ее словам, американская разведка ведет обзор на российском направлении, чтобы выяснить, «как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения», а также кто несет ответственность за это. Псаки отметила, что эта работа еще не завершена.