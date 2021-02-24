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В Белом доме ответили на вопрос о подготовке санкций против России

США намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что США готовят против России санкции «и другие меры» за действия, которые выходят за пределы масштабной хакерской атаки, обнаруженной в декабре прошлого года, и включают другие действия в киберпространстве и отравление оппозиционера Алексея Навального.

«Пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», — сказала Псаки.

По ее словам, американская разведка ведет обзор на российском направлении, чтобы выяснить, «как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения», а также кто несет ответственность за это. Псаки отметила, что эта работа еще не завершена.

СМИ узнали о подготовке США санкций «и других мер» за Навального и взломы
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также говорил, что «пройдут недели, а не месяцы», прежде чем Вашингтон подготовит ответ на действия Москвы. Он уточнял, что Соединенные Штаты введут «не просто санкции», так как «реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов».

В декабре спецслужбы США заявили, что обнаружили крупнейший в истории взлом программного обеспечения, который дал хакерам доступ к сетям Госдепа, Минфина, Минэнерго и других учреждений. Выяснилось, что хакеры взломали программное обеспечение компании SolarWind и использовали обновления, которые она выпустила. The Washington Post связала взлом с деятельностью группы АРТ29, или Cozy Bear, которая, как они сообщали, работает на российскую разведку.

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В Кремле утверждали, что Москва не имеет отношения к кибератаке, и призывали не обвинять русских «голословно сразу во всем».

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