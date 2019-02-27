Клишас отказался от дебатов о «запретительных» законах с Гудковым

Автор законопроектов о суверенном Рунете и о неуважении к власти Андрей Клишас отказался участвовать в дебатах с экс-депутатом Дмитрием Гудковым. Сенатор заявил, что его инициативы уже обсуждались публично

Андрей Клишас (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не будет участвовать в дебатах с экс-депутатом и председателем Партии перемен Дмитрием Гудковым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Гудкова.

В середине февраля Гудков обратился к сенатору с открытым письмом. Гудков пригласил его на публичную дискуссию по поводу его инициатив. «По мнению Гудкова, эти документы в случае принятия нанесут серьезный ущерб интернет-отрасли России и функционированию в стране независимых СМИ, — говорится в обращении. — Эту проблему он хотел бы обсудить на любой удобной площадке по выбору [Клишаса] — в СМИ или в рамках YouTube-трансляции».

Представитель сенатора Михаил Кацарский в ответе заявил, что законопроекты о неуважении к власти, о суверенном интернете и о наказании на фейковые новости обсуждались публично. «В случае, если у Вас имеются какие-либо предложения по регулированию, проектируемому законопроектами, вы вправе направить такие предложения в соответствующие комитеты Государственной Думы и в Совет Федерации», — говорится в письме Гудкову.

В аппарате сенатора Гудкову напомнили, что возглавляемая им партия пока не зарегистрирована Минюстом. Ранее Минюст отказался зарегистрировать его председателем Партии перемен, а саму партию — перерегистрировать с новым названием (сейчас она значится в списке как «Гражданская инициатива»). «В открытых источниках и СМИ также отсутствует какая-либо информация о представительстве указанной в Вашем обращении партии на федеральном уровне, региональном уровне и муниципальном уровне, — говорится в ответе аппарата Клишаса. — Будем признательны, если вы проинформируете нас о том, кого именно, кроме себя лично, представляет господин Дмитрий Гудков».

Комментируя письмо, Гудков заявил, что сенатор «отказывается общаться что с политиками, что с избирателями, он даже в Думу не приходит». Ранее Клишас не пришел на обсуждение законопроектов на заседании Госдумы, инициативы представила его заместитель Людмила Бокова. Клишас не ответил на сообщение РБК с просьбой прокомментировать слова экс-депутата.