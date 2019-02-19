Клишас пообещал изучить предложение Гудкова о дебатах

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пообещал, что ответит экс-депутату Дмитрию Гудкову на предложение устроить дебаты. Об этом он сообщил РБК. «Письмо увижу его и отвечу, конечно», — сказал Клишас.

Ранее Гудков обратился к сенатору с открытым письмом. Он напомнил, что Клишас является автором законопроектов о суверенном Рунете, о наказании за распространение недостоверных новостей и о неуважении к власти. ​Гудков пригласил сенатора на публичную дискуссию по поводу его инициатив. «По мнению Гудкова, эти документы в случае принятия нанесут серьезный ущерб интернет-отрасли России и функционированию в стране независимых СМИ, — говорится в обращении. — Эту проблему он хотел бы обсудить на любой удобной площадке по выбору [Клишаса] — в СМИ или в рамках YouTube-трансляции».

По словам Гудкова, он хотел бы понять, «есть ли у сенатора хоть какие-то аргументы или он просто намерен превратить СМИ в филиал «Консультант.плюс» при всем уважении к последнему». Также экс-депутат готов встретиться с любым парламентарием, который поддерживает инициативы Клишаса.

Клишас с группой парламентариев внес три законопроекта в Госдуму в конце прошлого года. Согласно законопроекту о суверенном интернете провайдеры должны будут «обеспечить установку» в своих сетях неких технических средств противодействия угрозам, а Роскомнадзор в случае угроз для Рунета сможет централизованно управлять сетью. Кроме того, ведомство сможет блокировать запрещенные ресурсы и при отсутствии угроз.

Законопроект, который его авторы назвали «антифейком», предполагает добавить в законодательство запрет на распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Если будет принят последний законопроект, то генпрокурор и его заместители смогут требовать ограничения доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальной символике, Конституции и органам госвласти.

