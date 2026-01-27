Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы Нью-Дели и Брюссель вели переговоры о торговом соглашении почти два десятилетия

Индия и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле, переговоры о котором шли почти 20 лет, и условились углублять оборонное сотрудничество. Какую роль в этом сыграли тарифные войны Дональда Трампа — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

О чем Индия и ЕС договорились в рамках нового соглашения

27 января Индия и ЕС в рамках двустороннего саммита объявили о заключении соглашения о свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA). Переговоры по «матери всех сделок», как ее охарактеризовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, продолжались почти 20 лет, стартовав в 2007 году. «Это история о двух гигантах, которые выбрали партнерство, и это действительно взаимовыгодное решение. Это убедительный посыл о том, что сотрудничество — лучший ответ на глобальные вызовы», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита.

Пока полный текст соглашения не опубликован, но некоторые его детали разъяснены в пресс-релизах Еврокомиссии (ЕК) и Министерства торговли и промышленности Индии. ЕК отметила, что ежегодный товарооборот между ЕС и Индией превышает €180 млрд, что обеспечивает занятость примерно 800 тыс. человек в странах блока, и достигнутое соглашение позволит к 2032 году удвоить экспорт товаров в Индию за счет полной отмены или снижения тарифов на 96,6% поставляемых в нее европейских товаров. Экономия за счет этого для стран ЕС ежегодно составит около €4 млрд. В рамках сделки почти весь индийский экспорт в ЕС (99,5% от стоимости) также получит льготы: пошлины на него будут снижены или полностью отменены для 97% товарных категорий. Экономисты Кильского института экономики подсчитали, что соглашение может увеличить экспорт ЕС в Индию на 65% и добавить более одной десятой процента к ВВП обеих сторон.

Индия, в частности, согласилась на постепенное снижение пошлин на европейские автомобили с нынешних 110% до 10%, а также полную отмену тарифов на экспортируемые из блока автозапчасти в течение 5-10 лет. Также будут «в основном отменены» пошлины на европейское промышленное оборудование (в настоящее время составляют до 44%), химическую продукцию (22%) и фармацевтические товары (11%). При этом на электромобили эта мера не будет распространяться как минимум в течение первых пяти лет, чтобы защитить инвестиции в этой сфере крупнейших индийских производителей, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors.

ЕС также добился отмены или снижения фактически «запретительных тарифов» (в среднем свыше 36%) на экспорт своей агропродовольственной продукции. В частности, индийские пошлины на европейские вина будут снижены с 150% до 75% с момента вступления соглашения в силу, а затем — до уровня вплоть до 20%; пошлины на оливковое масло снизятся с 45% до 0% в течение пяти лет; в планах также отмена тарифов на переработанные сельскохозяйственные продукты, такие как хлеб и кондитерские изделия (в настоящее время тарифы на них составляют 50%).

При этом условия поставок чувствительных для Индии продовольственных товаров (говядина, курица, рис, сахар и молочная продукция) не меняются. В то же время стороны условились, что все импортируемые из Индии товары по-прежнему должны будут соответствовать строгим санитарным и продовольственным стандартам ЕС. Таким образом, и ЕС, и Нью-Дели защитили интересы местных сельхозпроизводителей.

В последние годы в странах Евросоюза периодически проходят масштабные фермерские протесты, в том числе из-за планов блока заключить торговую сделку с МЕРКОСУР — крупнейшим интеграционным объединением Южной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Опасения европейских фермеров вызывают перспективы наводнения регионального рынка более дешевой продукцией. Кроме того, представители отрасли возмущены тем, что Брюссель не применяет такие же, как на внутреннем рынке, стандарты к продукции латиноамериканских поставщиков. Официальная церемония подписания соглашения ЕС-МЕРКОСУР состоялась 17 января, однако вскоре Европарламент приостановил его ратификацию, отправив на проверку в Суд ЕС, что может затянуть процесс минимум на 18 месяцев.

В соответствии с соглашением, для индийской продукции трудоемких отраслей (производство текстиля, обуви, кожи, морепродуктов, игрушек и драгоценностей) будут установлены нулевые или сниженные пошлины. Кроме того, ЕС предоставит льготный доступ на свой рынок для чая, кофе, специй, свежих овощей и фруктов, а также переработанных продуктов из Индии.

Стороны согласовали двусторонний защитный механизм, позволяющий «целенаправленно реагировать в маловероятном случае нарушения рыночной конъюнктуры, вызванном непосредственно соглашением», уточнили в ЕК. Этот механизм временно приостановит действие торговых льгот, если они негативно повлияют на производителей в Индии или ЕС.

Кроме того, соглашение ЕС и Индии о свободной торговле стало серьезным прорывом в открытии индийской сферы услуг, на что прежде Нью-Дели не шел. Теперь европейские компании получат привилегированный доступ к таким ключевым его сегментам, как финансовые услуги и морские перевозки.

Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, соглашение представляет собой «план совместного процветания». «Обладая молодым и динамичным трудовым ресурсом и входя в число самых быстрорастущих крупных экономик мира, Индия находится в идеальном положении, чтобы использовать это соглашение для создания новых рабочих мест, стимулирования инноваций, раскрытия возможностей во всех секторах и укрепления своей конкурентоспособности на глобальной арене», — отметил он.

При этом ряд проблем в двусторонних экономических отношениях все же сохраняется. Индия в рамках переговоров с ЕС стремится увеличить беспошлинную квоту на поставки стали в ЕС, тогда как блок намерен ввести с 1 июля пошлины в размере 50% на весь импорт стали сверх этой квоты. Как утверждает Reuters, пока сторонам удалось договориться, что Индия получит квоту в 1,6 млн тон, что составляет примерно половину нынешнего объема поставок ее стальной продукции в Европу.

Чем вызвано сближение ЕС и Индии

ЕС принял решение активизировать переговоры о создании зоны свободной торговли с партнерами по всему миру, включая Индию, на фоне угрозы торговой войны с США.

Дональд Трамп еще до своего повторного избрания президентом предупреждал, что в случае победы введет пошлины в размере 20% для Европы; в итоге он повысил их до 30%. После нескольких месяцев переговоров США и ЕС в июле 2025-го объявили о достижении торговой сделки, которую многие в Европе охарактеризовали как «несбалансированную». Стороны согласовали тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых из Европы товаров, включая полупроводники, фармацевтическую продукцию и автомобили. В обмен ЕС обязался не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и приобрести энергоносители из США на $750 млрд (прежде всего СПГ), а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд.

Казалось, что компромисс достигнут, однако в январе этого года из-за гренландского вопроса ЕС и США вновь оказались на пороге торговой войны. Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлин против восьми европейских стран, которые отправили на остров своих военных (формально — на проводимые НАТО учения). ЕС, в свою очередь, начал обсуждать использования против США «торговой базуки» — инструмента по борьбе с принуждением (ACI), который снимает любые бюрократические препятствия для ответных мер в случае внешнего экономического давления на страны ЕС. На форуме в Давосе разногласия были разрешены, и Трамп отказался от идеи введения новых пошлин, но Европарламент успел заморозить ратификацию торговой сделки между ЕС и США.

Индия также столкнулась с экономическим давлением со стороны администрации Трампа, недовольной резким увеличением индийских закупок российской нефти. С 2022 года импорт этого сырья в республику вырос кратно: с 2,5% до 35% от всего нефтяного импорта. В Вашингтоне заявили, что Москва использует доходы от энергетических поставок для продолжения конфликта на Украине. В августе американский президент ввел против Индии «штрафные» пошлины в размере 25%, доведя совокупную ставку на некоторые индийские товары до 50%.

После того как в октябре Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтедобывающих компаний России, Индия сократила закупки российской нефти до трехлетнего минимума, после чего в Белом доме допустили, что в будущем могут пересмотреть тарифную ставку для Нью-Дели. Однако 12 января Трамп пригрозил ввести новые 25-процентные пошлины для стран, ведущих торгово-экономическое сотрудничество с Ираном. Несмотря на скромные объемы товарооборота между этой страной и Индией (около $1,7 млрд в 2024-25 финансовом году), угроза вынудила Нью-Дели «свернуть все виды деятельности» в проекте по развитию иранского порта Чабахар, выяснило издание The Economic Times.

На этом фоне Индия кровно заинтересована в диверсификации экспорта и закреплении на уже освоенных рынках, в том числе европейском. Новое соглашение не только упростит ей доступ на этот критически важный рынок, но, как ожидается, придаст импульс программе Make in India («Делай в Индии»). В рамках этой инициативы кабинет Нарендры Моди намерен превратить страну в глобальный промышленный хаб, увеличить рынок труда и сократить отток иностранной валюты.

Соглашение Индии и ЕС уже вызвало резкую реакцию Вашингтона, причем основной шквал критики обрушился именно на Европейский союз. «Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент еще 25 января.

Как Евросоюз и Индия намерены развивать оборонное сотрудничество

На полях саммита Евросоюз и Индия также заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности и обороны. Оно охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: от морской безопасности и борьбы с терроризмом до кибербезопасности, искусственного интеллекта, противодействия гибридным угрозам, защиты критической инфраструктуры, космической безопасности и совместных проектов в оборонно-промышленной сфере. Индия стала третьей азиатской страной (после Японии и Южной Кореи), подписавшей такое соглашение с ЕС, и при этом — первой, сохраняющей тесные связи с Москвой.

Новое партнерство продолжает логику уже реализуемых инициатив, таких как участие Индии в антипиратских операциях ВМС стран ЕС. Практическая работа будет вестись в рамках ежегодного Диалога по безопасности и обороне. Одним из первых практических шагов станет появление офицера связи ЕС в индийском центре обмена информацией для региона Индийского океана (IFC-IOR) в Гургараме, что позволит усилить оперативное взаимодействие в борьбе с пиратством и оценке морских угроз, говорится в пресс-релизе Министерства обороны Индии.

Для Индии углубление сотрудничества с Евросоюзом — часть многовекторной внешней политики и курса на реализацию концепции «Атманирбхар Бхарат» («Самодостаточная Индия»), нацеленной на повышение экономической устойчивости и автономии Индии. Это отражается и в диверсификации оборонного импорта: если в 2010–2014 годах на Россию приходилось 72% поставок, то в 2020–2024 годах ее доля сократилась до 36%, тогда как на Францию пришлось 31%, на США — 13%, а Израиль — 11%.

Еще до подписания соглашения Нью-Дели активно развивал оборонное сотрудничество с европейскими странами, прежде всего с Францией. Индия — крупнейший в мире импортер французских истребителей Rafale. Ожидается, что общий парк этих машин в ВВС и ВМС Индии в перспективе может достичь 176 единиц. В июне 2025 года индийская Tata Advanced Systems и производитель Rafale, Dassault Aviation, договорились создать совместное предприятие для производства фюзеляжей. Кроме того, по проекту французской Naval Group индийская госкомпания Mazagon Dock Shipbuilders уже построила шесть подлодок класса «Скорпен», а также ведет переговоры с немецким концерном Thyssenkrupp о строительстве еще шести субмарин. Также реализуется программа закупки и локализации производства 56 военно-транспортных самолетов Airbus C-295. Параллельно растет и индийский оборонный экспорт: в 2024–2025 финансовом году он достиг рекордных $2,76 млрд, что в 34 раза превышает показатель десятилетней давности. Европа стала одним из наиболее быстрорастущих рынков, особенно в сегменте боеприпасов: государственные и частные компании Индии наращивают выпуск артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса, вызванного конфликтом в Украине.

В ходе встречи с главой европейской дипломатии Каей Каллас министр обороны Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что сотрудничество двух сторон соответствует общим устремлениям к стратегической автономии. «Оборонная промышленность Индии может внести значительный вклад в инициативу ЕС по перевооружению (ReArm Europe общим объемом €800 млрд), особенно в условиях, когда Евросоюз стремится быстро диверсифицировать поставщиков и снизить риски зависимости», — пояснил он.

Каллас подтвердила в соцсети X, что ЕС также рассмотрит возможность участия Индии в европейских оборонных инициативах. Ранее блок предпринял несколько шагов по интеграции партнеров из разных регионов в свои оборонные проекты. В мае 2025-го ЕС согласовал так называемый механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe, часть плана ReArm Europe) объемом €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок. В соответствии с установленными правилами кредиты в рамках SAFE одобряются при соблюдении условия, что 65% приобретаемого оружия производится в странах — членах блока, на Украине, а также в государствах, с которыми у ЕС как раз есть соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Примечательно, что Евросоюз запустил так называемую Стратегию по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе еще в сентябре 2021-го. Эта инициатива направлена на усиление экономического, торгового и военного присутствия стран блока в регионе, в том числе с целью противодействия растущему влиянию там Китая. В октябре 2025-го Евросовет пришел к выводу о необходимости усилить свою деятельность в регионе в связи с растущими глобальными угрозами в области безопасности, исходящими в том числе от России.

В интервью газете Times of India накануне саммита в Нью-Дели фон дер Лейен представила тесное сотрудничество с Индией как «оплот против все более нестабильного мира — от боевых действий на Украине до неспокойных вод Индо-Тихоокеанского региона», при этом она обошла стороной вопрос о нейтралитете Индии в украинском конфликте. В совместном коммюнике по итогам саммита лишь отмечается, что обе стороны «выражают обеспокоенность» по поводу продолжающихся военных действий на Украине. При этом ЕС и Индия условились поддерживать усилия по достижению всеобъемлющего мира на Украине посредством диалога и дипломатии, «основанных на принципах Устава ООН и международного права, включающих независимость, суверенитет и территориальную целостность».