Политика
0

Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы

Нью-Дели и Брюссель вели переговоры о торговом соглашении почти два десятилетия
Индия и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле, переговоры о котором шли почти 20 лет, и условились углублять оборонное сотрудничество. Какую роль в этом сыграли тарифные войны Дональда Трампа — в статье РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

О чем Индия и ЕС договорились в рамках нового соглашения

27 января Индия и ЕС в рамках двустороннего саммита объявили о заключении соглашения о свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA). Переговоры по «матери всех сделок», как ее охарактеризовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, продолжались почти 20 лет, стартовав в 2007 году. «Это история о двух гигантах, которые выбрали партнерство, и это действительно взаимовыгодное решение. Это убедительный посыл о том, что сотрудничество — лучший ответ на глобальные вызовы», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита.

Пока полный текст соглашения не опубликован, но некоторые его детали разъяснены в пресс-релизах Еврокомиссии (ЕК) и Министерства торговли и промышленности Индии. ЕК отметила, что ежегодный товарооборот между ЕС и Индией превышает €180 млрд, что обеспечивает занятость примерно 800 тыс. человек в странах блока, и достигнутое соглашение позволит к 2032 году удвоить экспорт товаров в Индию за счет полной отмены или снижения тарифов на 96,6% поставляемых в нее европейских товаров. Экономия за счет этого для стран ЕС ежегодно составит около €4 млрд. В рамках сделки почти весь индийский экспорт в ЕС (99,5% от стоимости) также получит льготы: пошлины на него будут снижены или полностью отменены для 97% товарных категорий. Экономисты Кильского института экономики подсчитали, что соглашение может увеличить экспорт ЕС в Индию на 65% и добавить более одной десятой процента к ВВП обеих сторон.

Индия, в частности, согласилась на постепенное снижение пошлин на европейские автомобили с нынешних 110% до 10%, а также полную отмену тарифов на экспортируемые из блока автозапчасти в течение 5-10 лет. Также будут «в основном отменены» пошлины на европейское промышленное оборудование (в настоящее время составляют до 44%), химическую продукцию (22%) и фармацевтические товары (11%). При этом на электромобили эта мера не будет распространяться как минимум в течение первых пяти лет, чтобы защитить инвестиции в этой сфере крупнейших индийских производителей, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors.

ЕС также добился отмены или снижения фактически «запретительных тарифов» (в среднем свыше 36%) на экспорт своей агропродовольственной продукции. В частности, индийские пошлины на европейские вина будут снижены с 150% до 75% с момента вступления соглашения в силу, а затем — до уровня вплоть до 20%; пошлины на оливковое масло снизятся с 45% до 0% в течение пяти лет; в планах также отмена тарифов на переработанные сельскохозяйственные продукты, такие как хлеб и кондитерские изделия (в настоящее время тарифы на них составляют 50%).

При этом условия поставок чувствительных для Индии продовольственных товаров (говядина, курица, рис, сахар и молочная продукция) не меняются. В то же время стороны условились, что все импортируемые из Индии товары по-прежнему должны будут соответствовать строгим санитарным и продовольственным стандартам ЕС. Таким образом, и ЕС, и Нью-Дели защитили интересы местных сельхозпроизводителей.

В последние годы в странах Евросоюза периодически проходят масштабные фермерские протесты, в том числе из-за планов блока заключить торговую сделку с МЕРКОСУР — крупнейшим интеграционным объединением Южной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Опасения европейских фермеров вызывают перспективы наводнения регионального рынка более дешевой продукцией. Кроме того, представители отрасли возмущены тем, что Брюссель не применяет такие же, как на внутреннем рынке, стандарты к продукции латиноамериканских поставщиков. Официальная церемония подписания соглашения ЕС-МЕРКОСУР состоялась 17 января, однако вскоре Европарламент приостановил его ратификацию, отправив на проверку в Суд ЕС, что может затянуть процесс минимум на 18 месяцев.

В соответствии с соглашением, для индийской продукции трудоемких отраслей (производство текстиля, обуви, кожи, морепродуктов, игрушек и драгоценностей) будут установлены нулевые или сниженные пошлины. Кроме того, ЕС предоставит льготный доступ на свой рынок для чая, кофе, специй, свежих овощей и фруктов, а также переработанных продуктов из Индии.

Стороны согласовали двусторонний защитный механизм, позволяющий «целенаправленно реагировать в маловероятном случае нарушения рыночной конъюнктуры, вызванном непосредственно соглашением», уточнили в ЕК. Этот механизм временно приостановит действие торговых льгот, если они негативно повлияют на производителей в Индии или ЕС.

Кроме того, соглашение ЕС и Индии о свободной торговле стало серьезным прорывом в открытии индийской сферы услуг, на что прежде Нью-Дели не шел. Теперь европейские компании получат привилегированный доступ к таким ключевым его сегментам, как финансовые услуги и морские перевозки.

Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, соглашение представляет собой «план совместного процветания». «Обладая молодым и динамичным трудовым ресурсом и входя в число самых быстрорастущих крупных экономик мира, Индия находится в идеальном положении, чтобы использовать это соглашение для создания новых рабочих мест, стимулирования инноваций, раскрытия возможностей во всех секторах и укрепления своей конкурентоспособности на глобальной арене», — отметил он.

При этом ряд проблем в двусторонних экономических отношениях все же сохраняется. Индия в рамках переговоров с ЕС стремится увеличить беспошлинную квоту на поставки стали в ЕС, тогда как блок намерен ввести с 1 июля пошлины в размере 50% на весь импорт стали сверх этой квоты. Как утверждает Reuters, пока сторонам удалось договориться, что Индия получит квоту в 1,6 млн тон, что составляет примерно половину нынешнего объема поставок ее стальной продукции в Европу.

Чем вызвано сближение ЕС и Индии

ЕС принял решение активизировать переговоры о создании зоны свободной торговли с партнерами по всему миру, включая Индию, на фоне угрозы торговой войны с США.

Дональд Трамп еще до своего повторного избрания президентом предупреждал, что в случае победы введет пошлины в размере 20% для Европы; в итоге он повысил их до 30%. После нескольких месяцев переговоров США и ЕС в июле 2025-го объявили о достижении торговой сделки, которую многие в Европе охарактеризовали как «несбалансированную». Стороны согласовали тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых из Европы товаров, включая полупроводники, фармацевтическую продукцию и автомобили. В обмен ЕС обязался не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и приобрести энергоносители из США на $750 млрд (прежде всего СПГ), а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд.

Казалось, что компромисс достигнут, однако в январе этого года из-за гренландского вопроса ЕС и США вновь оказались на пороге торговой войны. Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлин против восьми европейских стран, которые отправили на остров своих военных (формально — на проводимые НАТО учения). ЕС, в свою очередь, начал обсуждать использования против США «торговой базуки» — инструмента по борьбе с принуждением (ACI), который снимает любые бюрократические препятствия для ответных мер в случае внешнего экономического давления на страны ЕС. На форуме в Давосе разногласия были разрешены, и Трамп отказался от идеи введения новых пошлин, но Европарламент успел заморозить ратификацию торговой сделки между ЕС и США.

Индия также столкнулась с экономическим давлением со стороны администрации Трампа, недовольной резким увеличением индийских закупок российской нефти. С 2022 года импорт этого сырья в республику вырос кратно: с 2,5% до 35% от всего нефтяного импорта. В Вашингтоне заявили, что Москва использует доходы от энергетических поставок для продолжения конфликта на Украине. В августе американский президент ввел против Индии «штрафные» пошлины в размере 25%, доведя совокупную ставку на некоторые индийские товары до 50%.

После того как в октябре Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтедобывающих компаний России, Индия сократила закупки российской нефти до трехлетнего минимума, после чего в Белом доме допустили, что в будущем могут пересмотреть тарифную ставку для Нью-Дели. Однако 12 января Трамп пригрозил ввести новые 25-процентные пошлины для стран, ведущих торгово-экономическое сотрудничество с Ираном. Несмотря на скромные объемы товарооборота между этой страной и Индией (около $1,7 млрд в 2024-25 финансовом году), угроза вынудила Нью-Дели «свернуть все виды деятельности» в проекте по развитию иранского порта Чабахар, выяснило издание The Economic Times.

На этом фоне Индия кровно заинтересована в диверсификации экспорта и закреплении на уже освоенных рынках, в том числе европейском. Новое соглашение не только упростит ей доступ на этот критически важный рынок, но, как ожидается, придаст импульс программе Make in India («Делай в Индии»). В рамках этой инициативы кабинет Нарендры Моди намерен превратить страну в глобальный промышленный хаб, увеличить рынок труда и сократить отток иностранной валюты.

Почему Путин предложил в Нью-Дели «вскрыть» рынки
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Нарендры Моди&nbsp;

Соглашение Индии и ЕС уже вызвало резкую реакцию Вашингтона, причем основной шквал критики обрушился именно на Европейский союз. «Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент еще 25 января.

Как Евросоюз и Индия намерены развивать оборонное сотрудничество

На полях саммита Евросоюз и Индия также заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности и обороны. Оно охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: от морской безопасности и борьбы с терроризмом до кибербезопасности, искусственного интеллекта, противодействия гибридным угрозам, защиты критической инфраструктуры, космической безопасности и совместных проектов в оборонно-промышленной сфере. Индия стала третьей азиатской страной (после Японии и Южной Кореи), подписавшей такое соглашение с ЕС, и при этом — первой, сохраняющей тесные связи с Москвой.

Новое партнерство продолжает логику уже реализуемых инициатив, таких как участие Индии в антипиратских операциях ВМС стран ЕС. Практическая работа будет вестись в рамках ежегодного Диалога по безопасности и обороне. Одним из первых практических шагов станет появление офицера связи ЕС в индийском центре обмена информацией для региона Индийского океана (IFC-IOR) в Гургараме, что позволит усилить оперативное взаимодействие в борьбе с пиратством и оценке морских угроз, говорится в пресс-релизе Министерства обороны Индии.

Для Индии углубление сотрудничества с Евросоюзом — часть многовекторной внешней политики и курса на реализацию концепции «Атманирбхар Бхарат» («Самодостаточная Индия»), нацеленной на повышение экономической устойчивости и автономии Индии. Это отражается и в диверсификации оборонного импорта: если в 2010–2014 годах на Россию приходилось 72% поставок, то в 2020–2024 годах ее доля сократилась до 36%, тогда как на Францию пришлось 31%, на США — 13%, а Израиль — 11%.

Еще до подписания соглашения Нью-Дели активно развивал оборонное сотрудничество с европейскими странами, прежде всего с Францией. Индия — крупнейший в мире импортер французских истребителей Rafale. Ожидается, что общий парк этих машин в ВВС и ВМС Индии в перспективе может достичь 176 единиц. В июне 2025 года индийская Tata Advanced Systems и производитель Rafale, Dassault Aviation, договорились создать совместное предприятие для производства фюзеляжей. Кроме того, по проекту французской Naval Group индийская госкомпания Mazagon Dock Shipbuilders уже построила шесть подлодок класса «Скорпен», а также ведет переговоры с немецким концерном Thyssenkrupp о строительстве еще шести субмарин. Также реализуется программа закупки и локализации производства 56 военно-транспортных самолетов Airbus C-295.

Параллельно растет и индийский оборонный экспорт: в 2024–2025 финансовом году он достиг рекордных $2,76 млрд, что в 34 раза превышает показатель десятилетней давности. Европа стала одним из наиболее быстрорастущих рынков, особенно в сегменте боеприпасов: государственные и частные компании Индии наращивают выпуск артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса, вызванного конфликтом в Украине.

В ходе встречи с главой европейской дипломатии Каей Каллас министр обороны Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что сотрудничество двух сторон соответствует общим устремлениям к стратегической автономии. «Оборонная промышленность Индии может внести значительный вклад в инициативу ЕС по перевооружению (ReArm Europe общим объемом €800 млрд), особенно в условиях, когда Евросоюз стремится быстро диверсифицировать поставщиков и снизить риски зависимости», — пояснил он.

Каллас подтвердила в соцсети X, что ЕС также рассмотрит возможность участия Индии в европейских оборонных инициативах. Ранее блок предпринял несколько шагов по интеграции партнеров из разных регионов в свои оборонные проекты. В мае 2025-го ЕС согласовал так называемый механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe, часть плана ReArm Europe) объемом €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок. В соответствии с установленными правилами кредиты в рамках SAFE одобряются при соблюдении условия, что 65% приобретаемого оружия производится в странах — членах блока, на Украине, а также в государствах, с которыми у ЕС как раз есть соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Еврокомиссия представила план по созданию «военного шенгена»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Примечательно, что Евросоюз запустил так называемую Стратегию по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе еще в сентябре 2021-го. Эта инициатива направлена на усиление экономического, торгового и военного присутствия стран блока в регионе, в том числе с целью противодействия растущему влиянию там Китая. В октябре 2025-го Евросовет пришел к выводу о необходимости усилить свою деятельность в регионе в связи с растущими глобальными угрозами в области безопасности, исходящими в том числе от России.

В интервью газете Times of India накануне саммита в Нью-Дели фон дер Лейен представила тесное сотрудничество с Индией как «оплот против все более нестабильного мира — от боевых действий на Украине до неспокойных вод Индо-Тихоокеанского региона», при этом она обошла стороной вопрос о нейтралитете Индии в украинском конфликте. В совместном коммюнике по итогам саммита лишь отмечается, что обе стороны «выражают обеспокоенность» по поводу продолжающихся военных действий на Украине. При этом ЕС и Индия условились поддерживать усилия по достижению всеобъемлющего мира на Украине посредством диалога и дипломатии, «основанных на принципах Устава ООН и международного права, включающих независимость, суверенитет и территориальную целостность».

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева, Валентина Шварцман
Индия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Нарендра Моди Антониу Кошта Кая Каллас США Дональд Трамп тарифы российская нефть
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
