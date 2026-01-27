NYT рассказала об освобождении экономики и страхе бизнеса в Венесуэле

Родригес начала либерализацию экономики, но «атмосфера страха», прежде характерная для оппозиции, теперь коснулась чиновников и бизнесменов, обязанных семье Мадуро, пишет NYT. В политической сфере, отмечает газета, послаблений нет

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Возглавившая Венесуэлу вместо Николаса Мадуро бывшая вице-президент Делси Родригес начала либерализацию национальной экономики. Однако основы прежней системы власти остаются неизменными, поэтому возникают вопросы относительно ее целей, пишет The New York Times (NYT).

Как утверждает NYT, Родригес с одобрения президента США Дональда Трампа перенаправила экспорт венесуэльской нефти из Китая в США. В январе первый транш от продажи нефти, $300 млн, поступил в банковскую систему Венесуэлы, остановив обвал национальной валюты. Опасения по поводу гиперинфляции в стране также снизились.

Одновременно при Родригесе активно меняют законодательство с целью привлечь иностранные инвестиции и добиться повышения зарплат. В связи с этим экономисты, выводы которых приводит газета, спрогнозировали двузначный показатель роста ВВП в Венесуэле на 2026 год. Предполагается, что национальная экономика станет более прозрачной, усилится подотчетность.

В Венесуэле ждут экономического подъема: на фоне последних событий в стране резко выросли цены на недвижимость. Стоимость гособлигаций также стала резко расти, поскольку участники рынка считают, что Родригес может провести реструктуризацию государственного долга.

Однако Родригес отказывается делегировать даже часть политической власти, отмечает издание. В Каракасе вооруженные силовики продолжают активно проверять граждан, в элитных районах установлены КПП, которые охраняют государственные структуры, а водителей останавливают для проверки телефонов, утверждает NYT.

«Атмосфера страха» в рядах оппозиции теперь распространилась и на чиновников и бизнесменов, добившихся своего положения и состояния благодаря личным связям с семьей Мадуро. Так, с момента вступления в должность Родригес понизила или уволила нескольких лояльных тому людей, реорганизовала военное командование, поясняет газета.

Что касается экономики, венесуэльские финансовые регуляторы постоянно звонят владельцам публичных компаний, требуя объяснить резкий рост цен на их акции, сообщает NYT. Несколько бизнесменов, с которыми связывались представители регулирующих органов, рассказали газете, как пытались объяснить чиновникам, почему их акции стремительно растут, не упоминая свержение Мадуро и возникший при нем экономический кризис.

Ситуация со свободой слова также существенно не изменилась: несколько анонимных источников рассказали NYT, что как минимум два известных венесуэльских журналиста подверглись преследованиям или угрозам со стороны властей за упоминание табуированных тем в своих программах. Среди таковых они назвали упоминание имени лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

Что касается политзаключенных — часть была освобождена, но около сотни все еще остаются за решеткой, а в тюрьмы начали попадать другие политические деятели, пишет газета со ссылкой на правозащитников и оппозицию. Последняя охарактеризовала ситуацию как «круговорот» репрессий в Венесуэле.

Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Мадуро. Хотя до этого она отвергала, что Венесуэла станет чьей-либо колонией, и требовала освобождения Мадуро, затем стала сотрудничать с США. В частности, она начала выполнять требование об освобождении политзаключенных.

По данным Bloomberg, Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора. Президент США давал понять, что Вашингтон будет использовать нефтяные запасы Венесуэлы. Politico писало, что США ожидают от сменщицы Мадуро ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.