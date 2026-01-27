Европейские страны выступили с предупреждением по нефтяным танкерам

Bloomberg: страны Европы предупредили о мерах в отношении суден без гражданства

Европейские страны выступили с предупреждением к судам, которые ходят в Северном и Балтийском морях без флага под поддельными документами, повышая риск аварий

Фото: Norlys Perez / Reuters

Европейские страны обратились к международному морскому сообществу с призывом распознавать помехи от GNSS (спутниковая навигация) и манипуляции с AIS (автоматическая идентификационная система) как угрозы безопасности на море.

В обращении подписанты обвинили Россию в создании помех в системе спутниковой навигации, которые снижают безопасность морского судоходства. По данным стран, из-за подделки или фальсификаций данных AIS увеличился риск аварий, что серьезно затрудняет спасательные операции.

Список государств, подписавшихся под заявлением: Бельгия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Латвия;

Литва;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Швеция;

Великобритания;

Исландия.

Страны прибрежной зоны Балтийского и Северного морей потребовали, чтобы суда ходили под флагом только одного государства, имели действующую документацию по безопасности и страхованию.

Иначе подписанты будут рассматривать корабли, не исполняющие их требования, перечисленные в обращении, как суда без гражданства.

Bloomberg утверждает, что заявление формализовало действия европейских стран по давлению на суда, критически важные для российского экспорта нефти, так называемый теневой флот.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Европы по отношению к продаже российской нефти. Украинский лидер обвинил европейские страны в пассивности. «Российскую нефть необходимо остановить, конфисковать и продать на благо Европы. Почему бы и нет?» — заявил украинский президент.

Во Франции вечером 22 января задержали танкер с «подставным флагом». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он «шел из России», как считают в морской префектуре Франции, из Мурманска. Капитан судна был передан французским военно-морским флотом судебным властям, а остальные члены экипажа, в том числе граждане Индии, были удержаны на борту судна.

В декабре 2025 года Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В список было включено 41 судно, им запрещены заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов. Россия считает санкции незаконными.

«Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил летом президент России Владимир Путин.