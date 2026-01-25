Во Франции рассказали подробности об экипаже задержанного танкера Grinch

Фото: Manon Cruz / Reuters

Все члены экипажа танкера Grinch, задержанного Францией в Средиземном море из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя.

Капитан судна задержан и уже передан французским военно-морским флотом судебным властям. «Остальные члены экипажа, также граждане Индии, были удержаны на борту судна», — добавил прокурор Николя Бессон (цитата по BFMTV).

Он уточнил, что данный момент «расследование направлено на проверку действительности флага, под которым шел танкер, и документов, необходимых для навигации».

По данным источника BFMTV в армии, Grinch ходит «под поддельным коморским флагом». «Танкер был построен в 2004 году для перевозки нефтепродуктов для российского «призрачного флота». Судно занималось экспортом, в основном в Китай и Индию», — говорится в статье.

Президент Эмманюэль Макрон сообщил, что танкер «под подставным флагом» задержали вечером 22 января. По его словам, он «шел из России» — как считают в морской префектуре Франции, из Мурманска. Позднее судно принудительно направили в порт Марсель-Фос.

В декабре Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к «российскому теневому флоту». В список было включено 41 судно, им запрещены заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов. Россия считает санкции незаконными.