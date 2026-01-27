 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Российский посол заявил, что Эстония хочет ограничить судоходство Балтики

Посол Абилов: Эстония решила ограничить российское судоходство в Балтийском море
Сюжет
Война санкций
Посол России в Таллине осудил желание эстонских властей огранить свободу судоходства. Эстония ранее задумала ввести режим прилежащей зоны, позволявший бы ей задерживать российские суда в Балтийском море
Фото: Александр Мелехов / ТАСС
Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Эстония законодательно хочет ограничить свободу судоходства, причем не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с Москвой. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в интервью «РИА Новости».

Абилов назвал недопустимым использование вооруженных сил против моряков. «Хотели бы обратить внимание, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы», — сказал Абилов.

Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы
Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press


Правительство Эстонии ранее рассмотрело возможность введения режима прилежащей зоны в Балтийском море и в Финском заливе, писало ERR. Согласно этой инициативе контроль Эстонии за морским пространством вокруг страны увеличился бы вдвое — c 12 до 24 миль.

Кроме того, обсуждалась возможность топить подозрительные суда. «Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — заявил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу.

Конвенция по морскому праву разрешает устанавливать ширину прилежащей зоны до 12 морских миль от внешней границы территориального моря. В Финском заливе она не может простираться так далеко и должна граничить с разделяющей залив линией, то есть может простираться не более чем на три морские мили от внешней границы территориального моря Эстонии.


В октябре 2024 года российский МИД заявил «РИА Новости», что в случае расширения прилежащей зоны, то есть блокады со стороны Финляндии и Эстонии, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права.

Ранее финские власти арестовали российское грузовое судно Fitburg, следовавшее из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту в момент задержания находились 14 человек из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Fitburg подозревали в диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле, идущем из Хельсинки в Таллин через Финский залив.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Илья Трапезников
судоходство Балтийское море Эстония
Материалы по теме
Финансовая гвардия Италии задержала судно, пришедшее из Новороссийска
Политика
Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно
Политика
Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
ВС назвал риски сделок с родственниками в предбанкротный период Общество, 11:57
Судостроительная корпорация сменит главу производителя минных тральщиков Бизнес, 11:52
Четыре шага, которые помогут наладить работу со стейкхолдерами Образование, 11:50
Мемориальную доску Политковской сорвали в седьмой раз Политика, 11:47
Колосков назвал смерть Игнатьева тяжелой утратой для российского футбола Спорт, 11:42
ВТБ заявил о рекордной доле ипотечных сделок с маткапиталом в 2025 году Недвижимость, 11:41
Декан факультета ИИ в МГУ назвал примерную стоимость обучения
РАДИО
 Общество, 11:39
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки Политика, 11:38
Блаттер поддержал призыв к болельщикам бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу Спорт, 11:37
ТАСС узнал, что в доме в Балашихе угорели четверо кубинцев Общество, 11:37
Иракская разведка заметила резкий рост числа боевиков ИГИЛ Политика, 11:36
Минздрав утвердил новый стандарт диагностики и лечения гриппа Общество, 11:35
Российский посол заявил, что Эстония хочет ограничить судоходство Балтики Политика, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23