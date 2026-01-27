Российский посол заявил, что Эстония хочет ограничить судоходство Балтики

Посол России в Таллине осудил желание эстонских властей огранить свободу судоходства. Эстония ранее задумала ввести режим прилежащей зоны, позволявший бы ей задерживать российские суда в Балтийском море

Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Эстония законодательно хочет ограничить свободу судоходства, причем не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с Москвой. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в интервью «РИА Новости».

Абилов назвал недопустимым использование вооруженных сил против моряков. «Хотели бы обратить внимание, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы», — сказал Абилов.

Правительство Эстонии ранее рассмотрело возможность введения режима прилежащей зоны в Балтийском море и в Финском заливе, писало ERR. Согласно этой инициативе контроль Эстонии за морским пространством вокруг страны увеличился бы вдвое — c 12 до 24 миль.

Кроме того, обсуждалась возможность топить подозрительные суда. «Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — заявил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу.

Конвенция по морскому праву разрешает устанавливать ширину прилежащей зоны до 12 морских миль от внешней границы территориального моря. В Финском заливе она не может простираться так далеко и должна граничить с разделяющей залив линией, то есть может простираться не более чем на три морские мили от внешней границы территориального моря Эстонии.



В октябре 2024 года российский МИД заявил «РИА Новости», что в случае расширения прилежащей зоны, то есть блокады со стороны Финляндии и Эстонии, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права.



Ранее финские власти арестовали российское грузовое судно Fitburg, следовавшее из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту в момент задержания находились 14 человек из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Fitburg подозревали в диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле, идущем из Хельсинки в Таллин через Финский залив.