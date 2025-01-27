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«Ъ» узнал о переговорах по газу для Приднестровья с компаниями из Венгрии

«Ъ»: «Молдовагаз» обсудит с венгерскими MOL и MVM покупку газа для Приднестровья
Венгерские энергокомпании не имеют свободных объемов газа, топливо придется закупать по высоким ценам ради помощи жителям Приднестровья, оценивают в НИУ ВШЭ. В непризнанной республике начались веерные отключения и митинги протеста
Фото: Moldpres / XinHua / Global Look Press
Фото: Moldpres / XinHua / Global Look Press

«Молдовагаз» обсуждает с венгерскими компаниями MOL и MVM вероятную покупку газа для непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Если соглашение получится заключить в ближайшее время, поставки начнутся в начале февраля и продолжатся до конца марта или начала апреля, рассказали собеседники издания. С их слов, относительно маршрута и стоимости поставок ясности пока нет, но Приднестровье нуждается примерно в 3 млн кубометров газа в сутки.

Ни MOL, ни любая другая компания не располагают свободными объемами газа, их придется искать на рынке по высокой цене, рассказал «Коммерсанту» Виталий Ермаков, заведующий Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ. По его расчетам, пропускной способности газопровода из Румынии в Молдавии (Яссы — Кишинев) недостаточно для полноценной замены российского топлива, но Молдавия может пойти на это, чтобы минимально обеспечить Приднестровье на зимний период и не допустить гуманитарной катастрофы.

«С точки зрения экономики это иррационально, но здесь действует политическая логика — любым способом отложить финансовый коллапс», — пояснил эксперт.

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Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда завершилось действие договора о транзите, продлевать который Киев отказался. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом $709 млн, накопленным «Молдовагазом». Власти Молдавии оспаривают эту сумму.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления. Россия поставит в Приднестровье гуманитарный газ, говорил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. В Кремле подтверждали готовность оказать помощь Приднестровью, но указывали на необходимость обеспечить подачу топлива и контрактование Молдавией.

В начале января издание Politico опубликовало документ приднестровского «Тираспольтрансгаза», в котором компания отклоняет предложение Молдавии о помощи в закупке топлива на европейском рынке. Кишинев предложил облегчить «закупку газа с европейских газовых платформ» для удовлетворения потребностей Приднестровья, но Тирасполь счел, что переход к газу от нероссийских поставщиков будет означать «закупки на спекулятивных условиях по гораздо более высоким и нестабильным ценам».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Молдавия Молдовагаз Венгрия Приднестровье газ
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