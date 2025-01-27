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Военная операция на Украине ,  
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ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Буданов допустил «опасные процессы для существования Украины», если переговоры не начнутся до лета, сообщил источник «Украинской правды». В ГУР назвали недостоверной эту цитату. Она вырвана из контекста, уточнил депутат Олег Дунда
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Цитата руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об «опасных процессах для существования Украины» с закрытого заседания Верховной рады не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и не подтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов», — говорится в сообщении ГУР.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной рады, который принимал участие в закрытой встрече, написала, что Буданову задали вопрос: «Сколько еще времени есть?» В ответ он сказал о начале «очень опасных процессов для существования Украины», если переговоры не начнутся до лета, отмечает издание.

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что заявление Буданова было вырвано из контекста, и призвал к ответственности тех, кто распространил эту информацию, за нарушение запрета о публикации данных с закрытых заседаний.

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Владимир Зеленский
Украинские власти говорят о готовности к переговорам при гарантиях безопасности со стороны НАТО и сохранении поставок оружия. Зеленский исключил признание утраченных территорий и выразил уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после окончания боевых действий. Также он назвал операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «сильным козырем» на будущих переговорах с Москвой.

Президент России Владимир Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от членства в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

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Россия Украина Кирилл Буданов переговоры Военная операция на Украине Минобороны Украины
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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