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Военная операция на Украине ,  
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Посол допустил встречу Путина и Трампа по Украине в Индии

Посол Кумар: Индия готова предложить любую помощь для достижения мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Индия готова оказать любую помощь для мирного урегулированию, рассказал посол. Пока место и дата встречи Путина и Трампа не определены
Винай Кумар
Винай Кумар (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Индия стремится к завершению российско-украинского конфликта путем диалога и дипломатии, что потребует взаимодействия между заинтересованными сторонами, и Нью-Дели готов предложить любую возможную помощь. Об этом РБК на полях конференции клуба «Валдай» сообщил индийский посол в России Винай Кумар.

На вопрос журналиста РБК, может ли идти речь об организации в Индии саммита президентов США и России, дипломат ответил: «Любая помощь, которую мы можем оказать для разрешения этого конфликта посредством диалога и дипломатии».

Украинские власти очень рассчитывают на Индию в обнаружении приемлемого для Киева варианта прекращения конфликта и надеются на нее, как на посредника в переговорах, сообщала в сентябре Politico со ссылкой на источник. Издание напомнило, что Индия воздержалась от осуждения Москвы, но выступала в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и потому осталась единственным крупным игроком, который может убедительно назвать себя нейтральной стороной.

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Фото:John Moore / Getty Images

Москва и Вашингтон в последние недели выражают готовность к разговору и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Точная дата и место саммита до сих пор не определены, уже выразили готовность организовать их встречу Сербия и Швейцария.

Трамп после инаугурации пригрозил Москве введением высоких тарифов и санкций в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, если она не согласится на сделку по Украине. Среди идей республиканца — снижение цен на нефть для «немедленного завершения» боев.

Кремль не увидел в угрозах президента США чего-то нового и не согласился, что нефтяные котировки имеют решающее значение. «Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — сказал представитель президента Дмитрий Песков в конце января.

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