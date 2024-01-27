Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин предоставил войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.
Речь идет о части акватории площадью 0,018 кв. км (18 тыс. кв. м). Войсковую часть обязали содержать гидротехнические «и иные» объекты в этой части моря в исправном состоянии, использование акватории физическими и юридическими лицами, в том числе для рекреации и ловли рыбы, исключено.
Крымский мост после начала военной операции России не раз становился целью атак украинских войск. В частности, в конце декабря над Херсонской области российские военные перехватили летевшую к мосту ракету ATACMS.
До этого Минобороны сообщало о попытке атаки на Крымский мост 9 сентября. Тогда корабли Черноморского флота в южной части Керченского пролива уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера. По данным ведомства, они пытались атаковать мост.
СБУ дважды организовывало взрывы на Крымском мосту, в прошлом ноябре глава ведомства Василий Малюк снова пригрозил взорвать его. Он пообещал «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту». В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы