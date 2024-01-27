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Политика ,  
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Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны

Мишустин передал войсковой части в Крыму часть Азовского моря для обороны России
Войсковая часть в Керчи получила в пользование на 20 лет часть акватории Азовского моря, это необходимо для обеспечения обороноспособности страны. Площадь участка — 18 тыс. кв. м
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин предоставил войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.

Речь идет о части акватории площадью 0,018 кв. км (18 тыс. кв. м). Войсковую часть обязали содержать гидротехнические «и иные» объекты в этой части моря в исправном состоянии, использование акватории физическими и юридическими лицами, в том числе для рекреации и ловли рыбы, исключено.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Крымский мост после начала военной операции России не раз становился целью атак украинских войск. В частности, в конце декабря над Херсонской области российские военные перехватили летевшую к мосту ракету ATACMS.

До этого Минобороны сообщало о попытке атаки на Крымский мост 9 сентября. Тогда корабли Черноморского флота в южной части Керченского пролива уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера. По данным ведомства, они пытались атаковать мост.

СБУ дважды организовывало взрывы на Крымском мосту, в прошлом ноябре глава ведомства Василий Малюк снова пригрозил взорвать его. Он пообещал «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту». В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

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Теги
Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Азовское море Крым Михаил Мишустин Керчь Крымский мост
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