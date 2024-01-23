Военного осудили за оправдание среди сослуживцев подрыва Крымского моста
Суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии за публичное оправдание терактов на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.
По материалам следствия, военнослужащий Бондаренко был несогласен с решением о проведении специальной военной операции. На одной из квартир во Владивостоке в разговоре с сослуживцами он «публично оправдывал террористические акты», в частности подрыв Крымского моста.
Бондаренко заявил сослуживцам «о положительной оценке взрывов на Крымском мосту», а также о том, что «одобряет такие действия».
Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Бондаренко полностью признал вину, ему назначали наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
15 декабря 2023 года против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма).
11 января подозреваемого задержали, после чего ему предъявили обвинения. На заседании Басманного суда при рассмотрении вопроса об аресте Удальцова тот заявил, что дело возбудили из-за его постов в защиту членов уфимского марксистского кружка, членов которого обвинили в терроризме.
Кроме того, в мае 2023 года режиссера Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма. Обвинения связаны со спектаклем «Финист — Ясный сокол», который та поставила по пьесе драматурга Светланы Петрийчук.
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