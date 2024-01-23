 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

Военного осудили за оправдание среди сослуживцев подрыва Крымского моста

Военного из Приморья осудили за публичное оправдание терактов на Крымском мосту
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии за публичное оправдание терактов на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.

По материалам следствия, военнослужащий Бондаренко был несогласен с решением о проведении специальной военной операции. На одной из квартир во Владивостоке в разговоре с сослуживцами он «публично оправдывал террористические акты», в частности подрыв Крымского моста.

Бондаренко заявил сослуживцам «о положительной оценке взрывов на Крымском мосту», а также о том, что «одобряет такие действия».

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Бондаренко полностью признал вину, ему назначали наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма
Политика
Сергей Удальцов

15 декабря 2023 года против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

11 января подозреваемого задержали, после чего ему предъявили обвинения. На заседании Басманного суда при рассмотрении вопроса об аресте Удальцова тот заявил, что дело возбудили из-за его постов в защиту членов уфимского марксистского кружка, членов которого обвинили в терроризме.

Кроме того, в мае 2023 года режиссера Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма. Обвинения связаны со спектаклем «Финист — Ясный сокол», который та поставила по пьесе драматурга Светланы Петрийчук.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
оправдание терроризма суд Крымский мост
Материалы по теме
Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма
Политика
Против журналистки Sota завели дело об оправдании терроризма
Политика
Суд оставил в силе решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В Китае создадут «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд Политика, 11:44
РЖД решили персонифицировать перевозку животных при оформлении билета Общество, 11:44
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 11:42
Военного осудили за оправдание среди сослуживцев подрыва Крымского моста Общество, 11:38
5 важнейших трендов мобильной разработки на 2024 год Pro, 11:30
Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему чемпионский бой Спорт, 11:28
Названы ЖК бизнес-класса — лидеры по продажам в Москве в 2023 году Недвижимость, 11:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы Общество, 10:54
В Суперлиге заявили о согласии 20 клубов сыграть в турнире Спорт, 10:52
В Петербурге 22 рейса отправили на запасной аэродром из-за шторма Общество, 10:51
Почему каждый третий россиянин может стать киборгом Pro, 10:47
Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации Политика, 10:39
Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России Политика, 10:25
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:24