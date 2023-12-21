Сальдо сообщил о перехвате летевшей к Крымскому мосту ракеты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста, над акваторией Азовского моря, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста», — написал он.

В Минобороны сообщали о перехвате украинской ракеты над Азовским морем, ее сбили около 15:00. В ведомстве не уточняли, куда она летела.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Они в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Ранее оперативный канал информационного центра о ситуации на Крымском мосту сообщил, что движение автомобилей по нему временно перекрыли. Об ограничениях было объявлено около 15:10 мск, спустя час движение возобновили.

В середине ноября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он отметил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».