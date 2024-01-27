 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы»

Писториус: Германия не готова защищаться от «российской угрозы»
Роль бундесвера изменилась на фоне текущих вызовов, Германия не сможет решить проблемы безопасности Европы в будущем, заявил Борис Писториус и призвал готовиться к противостоянию с Россией. В Москве исключали угрозы для стран НАТО
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Chris Emil Janssen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Германия не сможет решать проблемы безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем, считает министр обороны Борис Писториус. По его словам, необходимо подготовиться к противостоянию угрозам, исходящим от России и других стран.

«Готовы ли мы серьезно защищать эту страну в чрезвычайной ситуации? И кто это — «мы»? Эти обсуждения должны быть проведены», — приводит его слова The Telegraph.

Писториус отметил, что больше нельзя с уверенностью говорить о мире в Европе в будущем. При этом роль бундесвера изменилась на фоне вызовов, с которыми сталкиваются Германия и ее союзники по НАТО, заявил министр.

«В настоящее время я не вижу риска нападения России на территорию НАТО или его партнеров. Но это пока. Никто не знает, будет ли так дальше», — сказал Писториус в интервью изданию Bild. По его словам, необходим некий «принцип сдерживания», который существовал во времена холодной войны. «Та ситуация была более предсказуемой, чем то, что мы имеем сегодня», — заявил глава Минобороны.

Рассуждая о нынешней обороноспособности Германии, он сказал: «Мы передали Украине много систем, которые предназначались для нас. Но мы получим их снова. Однако это именно те временные окна, которые открыты. Мы должны закрыть их быстро».

В настоящее время бундесвер, как и все вооруженные силы Европы, «не готов к большой войне по численности армии», считает Писториус. По его словам, общее количество военнослужащих не превышает 250 тыс. Писториус призвал к обсуждению вопроса о возвращении обязательной военной службы в Германии, которую отменили в 2011 году. По его словам, в бундесвере изучают, «какие модели армии, зарекомендовавшие себя в других странах», актуальны сейчас для Германии.

Он также прокомментировал возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США. «Я думаю, что нам, европейцам, следует сделать то, что мы должны были сделать много лет назад, 10 или 20 лет: инвестировать больше в собственную безопасность. Если мы сейчас будем смотреть на американские выборы, как кролик на змею, то это нам совсем не поможет! Нам нужно сделать домашнее задание», — заявил министр.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Трамп во время своего президентства требовал от стран — членов НАТО начать тратить на оборону 2% от ВВП. «Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле», — говорил он в июле 2018-го.

Ранее глава территориального командования генерал-лейтенант Андре Бодеманн сообщил о подготовке Германией комплексного плана обороны (OPLAN), который предусматривает совместные действия немецких военных и правоохранительных ведомств в случае напряженности. Такое решение было принято впервые со времен холодной войны. Bild писала, что в Берлине рассматривают сценарий российской атаки на восточный фланг НАТО в 2025 году. В Кремле отказались комментировать эту статью.

В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявлял об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО. Он также назвал «чушью» предупреждения американского лидера Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае ее победы на Украине.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Германия Украина Россия Борис Писториус
Материалы по теме
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации
Политика
Главком армии Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией
Политика
В Германии потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома Общество, 20:59
У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии Общество, 20:57
Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам Политика, 20:47
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа Политика, 20:37
«Реал» благодаря волевой победе поднялся на первое место в Ла Лиге Спорт, 20:36
Лидер партии — конкурента АдГ призвала к разрядке вместо гонки вооружений Политика, 20:25
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 20:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в дерби с рекордной посещаемостью Спорт, 20:08
Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми Политика, 20:03
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:50
Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы» Политика, 19:41
Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра Спорт, 19:32
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 19:25
Умерла актриса Вера Молчанова Общество, 19:12