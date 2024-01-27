Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы»

Роль бундесвера изменилась на фоне текущих вызовов, Германия не сможет решить проблемы безопасности Европы в будущем, заявил Борис Писториус и призвал готовиться к противостоянию с Россией. В Москве исключали угрозы для стран НАТО

Борис Писториус (Фото: Chris Emil Janssen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Германия не сможет решать проблемы безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем, считает министр обороны Борис Писториус. По его словам, необходимо подготовиться к противостоянию угрозам, исходящим от России и других стран.

«Готовы ли мы серьезно защищать эту страну в чрезвычайной ситуации? И кто это — «мы»? Эти обсуждения должны быть проведены», — приводит его слова The Telegraph.

Писториус отметил, что больше нельзя с уверенностью говорить о мире в Европе в будущем. При этом роль бундесвера изменилась на фоне вызовов, с которыми сталкиваются Германия и ее союзники по НАТО, заявил министр.

«В настоящее время я не вижу риска нападения России на территорию НАТО или его партнеров. Но это пока. Никто не знает, будет ли так дальше», — сказал Писториус в интервью изданию Bild. По его словам, необходим некий «принцип сдерживания», который существовал во времена холодной войны. «Та ситуация была более предсказуемой, чем то, что мы имеем сегодня», — заявил глава Минобороны.

Рассуждая о нынешней обороноспособности Германии, он сказал: «Мы передали Украине много систем, которые предназначались для нас. Но мы получим их снова. Однако это именно те временные окна, которые открыты. Мы должны закрыть их быстро».

В настоящее время бундесвер, как и все вооруженные силы Европы, «не готов к большой войне по численности армии», считает Писториус. По его словам, общее количество военнослужащих не превышает 250 тыс. Писториус призвал к обсуждению вопроса о возвращении обязательной военной службы в Германии, которую отменили в 2011 году. По его словам, в бундесвере изучают, «какие модели армии, зарекомендовавшие себя в других странах», актуальны сейчас для Германии.

Он также прокомментировал возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США. «Я думаю, что нам, европейцам, следует сделать то, что мы должны были сделать много лет назад, 10 или 20 лет: инвестировать больше в собственную безопасность. Если мы сейчас будем смотреть на американские выборы, как кролик на змею, то это нам совсем не поможет! Нам нужно сделать домашнее задание», — заявил министр.

Трамп во время своего президентства требовал от стран — членов НАТО начать тратить на оборону 2% от ВВП. «Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле», — говорил он в июле 2018-го.

Ранее глава территориального командования генерал-лейтенант Андре Бодеманн сообщил о подготовке Германией комплексного плана обороны (OPLAN), который предусматривает совместные действия немецких военных и правоохранительных ведомств в случае напряженности. Такое решение было принято впервые со времен холодной войны. Bild писала, что в Берлине рассматривают сценарий российской атаки на восточный фланг НАТО в 2025 году. В Кремле отказались комментировать эту статью.