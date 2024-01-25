Германия впервые после холодной войны подготовила новый план обороны

Берлин подготовил новый комплексный план обороны впервые после холодной войны. Он направлен в первую очередь на сдерживание, в том числе на восточном фланге НАТО. Путин говорил, что у Москвы «нет резона» воевать со странами блока

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Германия впервые со времен холодной войны готовит комплексный план обороны (OPLAN), который определит, как немецкие военные и правоохранительные ведомства и организации будут действовать совместно в случае напряженности, сообщил dpa командующий территориальным командованием генерал-лейтенант Андре Бодеманн.

«Оперативный план для Германии основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом. <...> Это оборонительное планирование в первую очередь направлено на сдерживание. Мы что-то делаем для того, чтобы не допустить возникновения конфликта или войны», — рассказал он (цитата по MDR).

Документ из сотен страниц является совершенно секретным, его будут обсуждать на симпозиуме в Берлине 31 января с участием полиции, сотрудников гражданской защиты, ученых, представителей энергетической и логистической отраслей, а также союзников по НАТО. Ожидается, что окончательно план будет готов к концу марта.

При планировании бундесвер исходит из того, что большая часть сил НАТО будет задействована на восточном фланге, а Германия сейчас не является «прифронтовой» страной. «Это означает, что я не ожидаю танкового сражения на Северо-Германской равнине, надеюсь, не будет и высадки российских десантников», — поясняет Бодеманн.

Однако, продолжил он, критическая инфраструктура может находиться под угрозой саботажа, «например, со стороны спецназа, со стороны нерегулярных сил, которые пытаются сделать бесполезными то одно, то другое, чтобы затруднить или предотвратить развертывание», против чего стране и «нужно вооружаться». Также ведется работа над силами ПВО, чтобы предотвратить возможное попадание баллистических ракет в критические объекты.

Кроме того, военные ожидают кибератак на энергетические компании и телекоммуникации, а также попыток повлиять на решения правительства, мнение населения и СМИ, в том числе с помощью «дезинформации».

По его словам, задача Германии будет заключаться в поддержании маршрутов развертывания союзников и снабжении конвоев («поддержка принимающей страны»). С этой целью уже ведутся учения. Поскольку численность сил бундесвера сократилась со времен холодной войны, он будет все больше вовлекать гражданские компании, полагаясь на так называемые контракты на удержание, отмечает MDR. В частности, автоцистерны гражданских компаний будут доставлять дизельное топливо.

В середине января таблоид Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера писал о возможном сценарии, при котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО в 2025 году. Согласно сценарию, конфликт завяжется в июле текущего года, когда Россия начнет проводить «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, а кульминацией станут размещение сотен тысяч солдат блока в Восточной Европе и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. В НАТО призывали готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет.

В Кремле отказались комментировать статью, отметив, что издание публикует «утки». Президент Владимир Путин в декабре заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. Москва также не хочет портить отношения с государствами альянса, добавил он.