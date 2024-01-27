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Политика ,  
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Глава МИД Китая назвал главный вызов в отношениях с США

Глава МИД Китая назвал Тайвань главным вызовом для отношений Пекина и Вашингтона
Ван И призвал США соблюдать принцип «одного Китая» и «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня». США не признают Тайвань независимым государством, но выступают против угроз Пекина силой вернуть остров
Ван И и Джейк Салливан
Ван И и Джейк Салливан (Фото: MFA_China / X (ранее — Twitter))

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке заявил, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений с США, его слова приводит South China Morning Post.

«Наибольший риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе — независимость Тайваня, и наибольшим вызовом для китайско-американских отношений также является независимость Тайваня», — сказал глава китайского МИДа.

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Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой, выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.

Ван И призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, а поддержать мирное воссоединение Китая».

В январе президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». После победы Лай Циндэ пообещал защищать остров в случае военной агрессии Китая, но выразил готовность сохранять статус-кво и вести диалог с китайской стороной, «исходя из взаимности и уважения». Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Китай, как считают в Вашингтоне и Тайбэе, может активизировать военные маневры перед инаугурацией нового президента.

Китайский лидер Си Цзиньпин считает объединение Тайваня и Китая «исторической необходимостью», он также не исключал силовое решение в случае вмешательства извне. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией», которую Вашингтон не должен переступать.

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Елена Чернышова
Ван И Китай США Джейк Салливан Тайвань
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