Глава МИД Китая назвал главный вызов в отношениях с США

Ван И призвал США соблюдать принцип «одного Китая» и «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня». США не признают Тайвань независимым государством, но выступают против угроз Пекина силой вернуть остров

Ван И и Джейк Салливан (Фото: MFA_China / X (ранее — Twitter))

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке заявил, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений с США, его слова приводит South China Morning Post.

«Наибольший риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе — независимость Тайваня, и наибольшим вызовом для китайско-американских отношений также является независимость Тайваня», — сказал глава китайского МИДа.

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой, выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.

Ван И призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, а поддержать мирное воссоединение Китая».

В январе президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». После победы Лай Циндэ пообещал защищать остров в случае военной агрессии Китая, но выразил готовность сохранять статус-кво и вести диалог с китайской стороной, «исходя из взаимности и уважения». Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Китай, как считают в Вашингтоне и Тайбэе, может активизировать военные маневры перед инаугурацией нового президента.

Китайский лидер Си Цзиньпин считает объединение Тайваня и Китая «исторической необходимостью», он также не исключал силовое решение в случае вмешательства извне. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией», которую Вашингтон не должен переступать.