Глава МИД Китая назвал главный вызов в отношениях с США
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке заявил, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений с США, его слова приводит South China Morning Post.
«Наибольший риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе — независимость Тайваня, и наибольшим вызовом для китайско-американских отношений также является независимость Тайваня», — сказал глава китайского МИДа.
Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой, выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.
Ван И призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, а поддержать мирное воссоединение Китая».
В январе президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». После победы Лай Циндэ пообещал защищать остров в случае военной агрессии Китая, но выразил готовность сохранять статус-кво и вести диалог с китайской стороной, «исходя из взаимности и уважения». Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Китай, как считают в Вашингтоне и Тайбэе, может активизировать военные маневры перед инаугурацией нового президента.
Китайский лидер Си Цзиньпин считает объединение Тайваня и Китая «исторической необходимостью», он также не исключал силовое решение в случае вмешательства извне. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией», которую Вашингтон не должен переступать.
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