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Политика ,  
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Науру возобновила отношения с Китаем и назвала Тайвань его частью

Науру и Китай возобновили дипломатические отношения
Лайонел&nbsp;Айнгимеа и Ван И
Лайонел Айнгимеа и Ван И (Фото: Andrea Verdelli / Reuters )

Главы МИД Китая и Республики Науру подписали документ о восстановлении дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«24 января 2024 года Ван И, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министр иностранных дел, провел переговоры с министром иностранных дел Науру Айнгимеа в Пекине и подписал «Совместное коммюнике Китайской Народной Республики и Республики Науру о восстановление дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

В коммюнике, которое подписали стороны, отмечается, что Науру признает принцип «одного Китая», а Тайвань является его «неотъемлемой частью», передает агентство Xinhua. «Правительство Республики Науру немедленно разорвало «дипломатические отношения» с Тайванем и пообещало не иметь с Тайванем никаких официальных отношений или официальных обменов», — говорится в документе. Китай и Науру договорились направить друг другу послов «как можно скорее».

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Ранее Тайвань предположил, что Науру решила разорвать с Тайбэем отношения из-за влияния Китая, который предлагает республике «экономическую помощь в качестве стимула». В тайваньском МИДе заявили, что Науру «неоднократно требовала огромных объемов экономической помощи» от Тайбэя и сравнивала тайваньские предложения с обещаниями Пекина. В ведомстве считают, что Науру «соблазнилась приманками Китая и проигнорировала долгосрочную помощь и дружбу Тайваня».

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