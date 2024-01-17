США спрогнозировали шаги Китая перед инаугурацией президента Тайваня
Китай может активизировать военные маневры перед инаугурацией нового президента Тайваня Лая Циндэ, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Тайваньские и американские чиновники опасаются, что Пекин может активизировать маневры в преддверии инаугурации Лая в мае, хотя Министерство обороны Тайваня заявило, что пока не заметило ничего необычного», — пишет WSJ.
Издание отмечает, что Тайвань значительно зависит от США в оборонной сфере и закупает у Вашингтона все виды вооружений: от истребителей до кораблей. Кроме того, тайваньских военнослужащих обучает небольшой контингент американских инструкторов, находящихся на острове.
Вместе с тем Вашингтон задерживает поставки военной техники Тайбэю, сумма заключенных, но пока не выполненных контрактов достигает $19 млрд. В частности, в 2020 году США и Тайвань подписали договор на поставку 400 противокорабельных ракет «Гарпун» стоимостью $2,3 млрд.
В 2023 году Пентагон разместил заказ на производство аналогичного числа ракет, однако его завершение намечено на март 2029 года. Несмотря на то, что название страны-покупателя не раскрывается, в Тайбэе понимают, «что это тот же заказ», пишет WSJ со ссылкой на источник в правительстве Китайской Республики.
13 января на Тайване прошли выборы президента, на которых Лай Циндэ одержал победу, получив более 40% голосов. После победы он сказал о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», вместе с тем заявив о готовности поддерживать контакты и сотрудничать с материковым Китаем при сохранении статус-кво. Он также пообещал защищать Тайвань, если Пекин пойдет на попытку силового захвата острова.
Власти Китая резко негативно высказывались о Лае во время предвыборной гонки. Так, незадолго до голосования канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР назвала его «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе». Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении сказал, что воссоединение материкового Китая с островом — «историческая необходимость».
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