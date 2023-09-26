«УП» узнала о требованиях США к Украине для продолжения помощи
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил Координационной платформе доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина, чтобы США продолжили оказывать ей военную помощь. Это письмо также отправлено в адрес офиса президента Украины и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, пишет «Украинская правда». Газета уточняет, что документ является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.
Издание опубликовало копию послания на украинском языке. В документе прописаны требуемые от Киева изменения по приоритетности их внедрения: от 0 до 3 месяцев, от 3 до полугода, один год и 18 месяцев. Реформы касаются работы Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), Высшего совета правосудия и судебных органов в целом.
Также приоритетными в течение года значатся реформы в работе Министерства обороны Украины, а в течение 18 месяцев — в функционировании других силовых ведомств, в частности, Службы безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбы, Нацполиции и др. Кроме того, перечислены и изменения в работе Офиса генпрокурора, «Укроборонпрома», таможенной службы.
В документе возле некоторых реформ отмечается, что они являются условием для оказания макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза или требованием для начала процесса присоединения Киева к ЕС.
12 июля в ходе саммита НАТО страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Киеву обещаны поставки вооружений, поддержка развития ОПК, обучение украинских военных, предоставление разведданных, помощь в защите от киберугроз и др. Украина в свою очередь обязалась провести реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, бороться с коррупцией, продвигать оборонные реформы и т.д.
В начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. США стали первой страной, с которой был запущен этот диалог, на этой основе будут созданы модели для других стран — участниц декларации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит гарантии безопасности по израильской модели.
Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Также Москва выступает против присоединения Киева к НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности России и не повысит безопасность Украины.