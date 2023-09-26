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Военная операция на Украине ,  
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«УП» узнала о требованиях США к Украине для продолжения помощи

УП: США направили Украине требования по реформам для продолжения военной помощи
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Военная операция на Украине
Для продолжения предоставления помощи Украине США потребуют провести ряд реформ в течение периода до 18 месяцев, следует из отправленного Киеву документа, опубликованного «Украинской правдой». Москва осуждает военную помощь Киеву

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил Координационной платформе доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина, чтобы США продолжили оказывать ей военную помощь. Это письмо также отправлено в адрес офиса президента Украины и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, пишет «Украинская правда». Газета уточняет, что документ является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Издание опубликовало копию послания на украинском языке. В документе прописаны требуемые от Киева изменения по приоритетности их внедрения: от 0 до 3 месяцев, от 3 до полугода, один год и 18 месяцев. Реформы касаются работы Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), Высшего совета правосудия и судебных органов в целом.

Также приоритетными в течение года значатся реформы в работе Министерства обороны Украины, а в течение 18 месяцев — в функционировании других силовых ведомств, в частности, Службы безопасности Украины (СБУ), Госпогранслужбы, Нацполиции и др. Кроме того, перечислены и изменения в работе Офиса генпрокурора, «Укроборонпрома», таможенной службы.

В документе возле некоторых реформ отмечается, что они являются условием для оказания макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза или требованием для начала процесса присоединения Киева к ЕС.

12 июля в ходе саммита НАТО страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Киеву обещаны поставки вооружений, поддержка развития ОПК, обучение украинских военных, предоставление разведданных, помощь в защите от киберугроз и др. Украина в свою очередь обязалась провести реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, бороться с коррупцией, продвигать оборонные реформы и т.д.

В начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. США стали первой страной, с которой был запущен этот диалог, на этой основе будут созданы модели для других стран — участниц декларации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит гарантии безопасности по израильской модели.

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Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Также Москва выступает против присоединения Киева к НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности России и не повысит безопасность Украины.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
реформы Украина гарантии безопасности военная помощь
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